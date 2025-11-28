國防預算爆增 他問卓榮泰：要當烏克蘭人？

▲國民黨立委羅智強呼籲，政府必須重新檢視其國安與巨額軍費的政策方向，避免讓台灣走向戰爭深淵。（圖／羅智強辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委羅智強今（28）日在立法院國是論壇發言，以「台海起狼煙」感嘆昔日兩岸互稱「台灣最美的風景是人」，如今卻籠罩戰爭陰影，賴清德提及「2027年可能爆發衝突」已造成民眾不安。

羅智強向行政院長卓榮泰喊話，民進黨既然曾多次表態「我們都是烏克蘭人」，是否願意再度重申「台灣要當烏克蘭人」的立場。他提到，俄烏戰爭造成的大量傷亡和流離失所，最終可能換來近乎「投降」的協議。但政府編列的國防預算已大幅膨脹，年度支出加上新台幣1.25兆元的特別預算，總額已達2.2兆元，這筆巨額軍費是否真正買到了台灣的安全提升？

他質疑，國防支出從前總統馬英九時期的每年3000億元，至今已達9500億元，但兩岸兵力相向的現況未見改善。羅智強強調，國民黨並非反對戰備，但反對的是使台灣走向高風險的戰略路線。他呼籲政府必須重新檢視其國安與巨額軍費的政策方向，避免讓台灣走向戰爭深淵。

