國防預算爭議再起？勇虎戰車故障冒煙 老舊裝備維保成焦點

（記者許皓庭／高雄報導）陸軍第八軍團指揮部今（29）日發生CM-11戰車故障意外。所轄564旅一輛CM-11勇虎式戰車於上午在高雄市湖內區執行任務時，因引擎故障導致車體冒出大量白煙。現場煙霧瀰漫引發路過民眾圍觀，甚至一度誤傳為戰車起火或投擲煙霧彈。對此，軍方隨即出動保修小組排除狀況，並針對裝備故障原因進行檢測，目前狀況已順利排除。

這起突發狀況發生於高雄市湖內區中山路二段、鄰近湖內國中路段。當時該輛戰車正隨部隊執行既定訓練任務，卻在行駛中突然湧現大量白煙，引起不少路過民眾駐足圍觀並拍下畫面上傳社群網路。有民眾驚呼「以為是真的著火了」，也有網友調侃是否在施放煙霧彈掩護，意外在網路上引發熱烈討論。

廣告 廣告

針對此事件，陸軍第八軍團指揮部證實，該CM-11戰車確實因引擎機械零件故障才產生煙霧，並非外界所揣測的發生火警。軍方強調，國軍一向秉持務實態度落實實戰化訓練，而訓練過程中遭遇任何臨機性損壞或突發狀況，皆會視為實務訓練的一環，除了能藉此累積官兵在實戰環境下的應變經驗，更有助於檢視整體維保能量。

面對民眾對裝備妥善率的關注，八軍團指出，未來將持續要求所屬部隊強化裝備的各級定期維護與保養作業，嚴格落實戰訓本務，確保各類裝備在執行任務時發揮應有戰力。目前該受損車輛已由專業保修人員進場處理，確認排除潛在風險後將恢復執勤。軍方呼籲大眾以正面態度看待官兵演訓，並支持國防能量的穩定提升。

更多引新聞報導

國防部揭共軍規模 89架次空中兵力、28艘艦船逼近

雙和醫院爆性騷！女醫師控主管「鹹豬手」又言辱 院方回應了

