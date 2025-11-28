國防預算破兆惹議 民眾黨：支持強軍但拒絕恐慌治國

台灣民眾黨立法院黨團今（28）日召開記者會，重批賴清德政府在內外政策上全面升高對立，未與國會及人民充分溝通，就逕自宣布將編列高達 1.25 兆元的國防特別預算，同時對立法院《財劃法》修法再度提出覆議。黨團強調，支持合理且負責任的國防預算，但所有編列必須「前帳先清」，並要求賴總統到立法院提出國情報告，向全民說明依據。

副總召張啓楷表示，目前仍有超過 6000 億元軍購尚未到貨，包括 66 架價值逾 2000 億的 F-16V 戰機，政府卻急推上兆預算，完全缺乏細目。他質疑賴總統日前稱「2027 北京將完成武統台灣」的說法，與美國總統川普宣稱「任內不會發生兩岸戰爭」的談話相互矛盾，批評政府恐以升高恐慌的方式操作國安議題。

↑（圖片由民眾黨提供）

立委黃珊珊則指出，《財劃法》修法是民眾黨優先推動的改革，但行政院從不提出版本、不願溝通，如今卻反覆以覆議杯葛地方財政正常運作。她批評行政院「什麼都不會、只會提覆議」，甚至提出財政部與主計總處都無法解釋的暫行條例，造成審查亂象。

立委林憶君則引用賴總統日前「2027 武統論」反問，總統競選時強調「我當選兩岸最不會打仗」，如今風向大變，讓民眾無所適從。她指出，國防預算持續膨脹，但軍人待遇與士氣相關預算卻未獲政府同等重視。

張啓楷重申，民眾黨支持強化國防，但政府若不與國會溝通、逕自決定上兆預算，形同「假民主、真獨裁」。黨團將要求賴總統兌現承諾，到立法院進行國情報告，向國人清楚說明預算依據與 2027 情勢評估。

