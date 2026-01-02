國防預算虛列1.25兆卡關 郭正亮：只有美國能勸賴清德

前立委郭正亮今（2）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》痛批總統賴清德施政風格強硬，認為其「一個人綁架了台灣」，堅持對著幹導致預算僵局。他指出國防預算虛列一點二五兆卻無採購清單、志願役加薪卡關、總預算複數化爭議等問題，都源於賴清德不願妥協，預測僵局將持續到年底選舉甚至2028年。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮表示，賴清德上任後連原本正常的民進黨立委都變了樣，舉例吳思瑤、莊瑞雄等人在蔡英文任內都是正常人，形容為「上樑不正下樑歪」。他強調問題出在賴清德個人而非民進黨，蔡英文執政八年從未有彈劾案、對中國大陸演習僅一次，賴清德執政一年七個月已有三次演習且遭彈劾，網路投票超過八百萬人支持。

廣告 廣告

針對國防預算特別條例爭議，郭正亮批評政府沒有一點二五兆的採購清單卻要先虛列預算，國民黨要求實際拿到多少就列多少，例如三千五百億，這是合理要求。他指出志願役加薪一年約增加四百億，每人每月兩萬元，在九千五百億國防預算中並非難事，批評政府不願將其納入預算。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

郭正亮也批評賴清德元旦文告用來攻擊在野黨，稱「全世界only one」，沒有國家元首在新年第一天這樣做。他認為總預算未審導致所有新增科目都不能執行，賴清德故意製造僵局，要一路槓到年底選舉，呼籲國民黨不能妥協因為「站在理上」。

談到憲法法庭爭議，郭正亮批評雙重標準，蔡英文時期通過退休金十年降百分之十五沒違憲，現在年輕公務員年金調降卻被質疑違憲。他形容當前不是三權分立而是「三權互槓」，各方都抓著對方不放，立法院可能刪除司法院預算作為反制，認為源頭問題在賴清德，只有美國出面才可能化解僵局。

郭正亮強調，現在的矛盾並非統獨等意識形態問題，而是預算審查等技術性議題，這些都可以談。他認為這次僵局並不難解，以前立法院遇過更嚴重的情況，但面對一個不講理的對手就是無解，批評賴清德「死槓到底、絕不認錯、絕不認輸」的態度才是問題核心。

延伸閱讀

國防部否認解放軍無人機闖入 郭正亮：證明給我們看

2026卜卦朝野僵局 郭正亮：鄭麗文應號召縣市長共同表態

影/「賴清德又要抓狂」？郭正亮曝內幕：以為美國不知道嗎