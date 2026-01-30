國防預算被十度封殺！吳子嘉曝中間選民態度

▲藍白立委近日在程序委員會第10度封殺1.25兆元特別預算。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 在野藍白近日聯手第十度封殺國防特別預算。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉曝光民調指出，有近半數的民眾認為，立法院應該要用理性的方式來處理問題，這個結果意味著大量的中間選民、年輕人都出來了。

吳子嘉昨上《新聞千里馬》搶新曝光的最新《美麗島電子報》的1月國政民調結果，其中一題調查民眾對「立法院審查中央政府總預算」的看法，結果46.3%認為「先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通」；35.3%認為「立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算」 。

對此結果，吳子嘉分析表示， 這民調說明2件事情：把藍綠對決的因素拉掉以後，民進黨大概有固定的基本盤35% 。不管是什麼議題，反正就是綠色的意見、大部分是同溫層的基本盤，就是在35％左右。

吳子嘉指出另外一件事是，中間選民跑出來了！除了藍白的選民以外，還有很大量的中間選民跟年輕人，也就是大約近半數的人認為，應該要用理性的方式來處理問題。換言之講，就是有爭議的部分先放下，把沒有爭議的分開處理，這個比較合理，而不是像總統賴清德講的，幫忙全部先通過，這是不通的事情。

