國防預算達一兆多元釀排擠！ 外交、農業及衛福三首長齊喊「不可刪我預算」

外交部長林佳龍在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委馬文君今（20）日質詢時表示，明年國防預算 9,000 億、加上特別預算高達 1 兆 1,000 多億元以上，等於是總預算每 3 元就有 1 元是國防預算，一定會排擠到其他部會，她一一點名幾個部會，「那把你們的預算刪下來可以嗎？」外交部長林佳龍及農業部常次杜文珍、衛福部政次林靜儀都喊「不可以」。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。林佳龍也於活動前受訪。

廣告 廣告

美國參眾議院先前通過 2026 年度國防授權法案，建議美國防部長邀請台灣海軍參與環太軍演，及共同研發生產無人機等。國民黨立委馬文君詢問到底美國邀請台灣參與的機率多少？林佳龍備詢時回應，「你問我，他邀我的機率，我當然希望他按照參議院、國防授權法案參、眾兩院的國防授權法案的決議，至於怎麼做比較好，這個涉及到他們行政部門。我們當然希望能夠有機會參加。在正式參加前，當然也有很多怎麼樣去大家有交流合作的機會，能夠開始。」

馬文君也質疑外交部駐美大使俞大㵢對媒體說，台灣為展現抵禦侵略的決心，花多少錢都不是問題，這是外交部授權他說的嗎？林佳龍則說，這個訪問有前後文。台灣要展現自我防衛的能力，所以不是多少百分比的，需要的軍購這樣來談。

不過，馬文君批評，如果把特別預算加進來，台灣明年的國防預算就高達 1 兆 1 千多億元以上，等於是總預算每 3 元就有 1 元是國防預算，她一一點名幾個部會，「那把你們的預算刪下來可以嗎？」林佳龍及農業部常次杜文珍、衛福部政次林靜儀都說「不可以」。

對於 CPTPP 委員會今日在澳洲開會，成立台灣入會工作小組的機會多大？林佳龍則說，「我們在爭取中」，至於他們基於什麼考量要成立多少個入會工作小組，他們會在大會決定。「現在不贊成我國參加工作小組要敘明理由，現在是大家怕有壓力，因為大家都知道中國的態度，所以這時要解決這些國家的壓力，它反對要寫理由的，要接受檢驗的，希望從這個角度，有國家能提出說明，增加台灣成立工作小組的機會」；「中國想參加是很難的，但它參加不了，也不讓我們參加，這是我們困難的地方，但我們要想辦法去解決。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不選了！林尚賢轉任TSNA總經理 政媒二刀流轉戰體育界

正國會挺造勢掀波 林岱樺：林佳龍像老大哥、體諒有壓力