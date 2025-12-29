國防預算遭擋 賴總統：如何相信鄭習會沒前提？

中共再度對台發動軍演，總統賴清德近日接受專訪才提到，台灣要強化自身實力，才能確保安全，同時也點名在野聯盟，不斷阻擋國防特別預算，要外界如何相信，這不是為了促成國共「鄭習會」的條件？

批在野擁抱習近平 賴清德：卻彈劾民選總統

賴總統的這次專訪特別選在軍備局209兵工廠，重申國防安全重要性，強調所謂國防預算不單純是一組數字而已，而是非常真實的國防武器裝備意義存在。賴總統也提到，自己比較擔心「鄭習會」最近媒體的報導，是否屬實尚待驗證，國民黨主席鄭麗文跟中國共產黨習近平要見面，中方開出三項條件，第一個是要擋國防特別預算，第二個是擋國安法制，第三是國民黨要放棄反共。

賴總統指出，當然國民黨已經否認，沒有所謂三項的前提要件，但不妨觀察看看，如果沒有理由去擋國防預算，沒有理由去擋國安法制，那你讓社會如何相信鄭主席跟習主席的見面沒有這種前提條件呢？



被總統點名質疑，國民黨主席鄭麗文強硬回擊，我會以先去北京為優先，見了習主席之後，有非常重大的戰略意義跟訊息。

另外，賴總統在專訪中也首度回應在野提出的彈劾，直言在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普亭不是獨裁者，也擁抱習近平，卻對台灣民選的總統彈劾，這個社會會自有公道。賴總統也再度強調，願意到國會進行國情報告，但無法「一問一答」，因為會有違憲的問題。

