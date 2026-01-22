國防預算遭藍白杯葛 谷立言：「自由均有代價」1.25兆特別預算至為關鍵

AIT處長谷立言。(記者田裕華攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院近期朝野攻防激烈，在野黨團多次聯手杯葛年度國防預算案，以及賴政府提出的8年期上限約1.25兆元的國防特別預算，引發外界對台灣防衛決心的擔憂。美國在台協會(AIT)處長谷立言今(22)日出席座談會時意有所指地強調，「自由均有代價(Freedom is not free)」，美國只能在朋友「自助」的程度內提供協助；他更強調，賴清德總統承諾透過1.25兆新台幣特別預算等方式增加國防開支「至為關鍵(so critical)」。

國防安全研究院今天舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，由董事長霍守業主持，邀請AIT處長谷立言專題演說，外交部政次陳明祺、國安會諮委黃重諺等人均與會。會中聚焦於如何透過國防投資來確保國家安全與經濟繁榮，由於正值國防預算審查在立法院陷入僵局，美方態度備受關注。

谷立言在演說中談及區域安全責任時直言，「自由均有代價」，美國只能協助那些願意「自助」的朋友。他強調，川普總統的「國家安全戰略」明確指出，美國不能也不應獨自承擔拒止侵略的重擔，呼籲夥伴必須投資於能夠嚇阻區域侵略的能力。

針對台灣的國防資源投入，谷立言給予高度肯定，並特別提及預算規模。他表示，台灣軍人現在需要的是完成任務的工具，這就是為什麼賴清德總統承諾在2030年前將國防開支增加到GDP的5%，「包括透過1.25兆新台幣的特別預算，是如此關鍵」。

谷立言進一步為台灣的國防投資方向背書，指出台灣不僅是增加支出，更重要的是「花得更聰明」。他認為賴政府聚焦於取得低成本、不對稱系統(如無人機、反艦飛彈)，以及具韌性的通訊與防空系統，完全符合台灣的軍事需求，美國也將致力於盡快交付這些關鍵系統。

谷立言在步入會場前，有媒體記者喊話詢問對在野黨杯葛國防預算的看法，谷立言僅微笑點頭說「感謝」，並未停下腳步受訪。

