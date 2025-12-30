國防預算遭4度封殺！黃暐瀚批藍白「不負責任」 憶1慘痛前例曝軍購案隱憂

總統賴清德提出8年投入1.25兆國防特別預算，卻遭國民黨、民眾黨4度封殺於程序委員會，適逢中國宣布在台灣周邊實施「正義使命-2025」實彈軍事演習，相關議題受到高度關注；資深媒體人黃暐瀚強調，在野黨可以審、可以刪、可以監督預算，但直接擋在程序委員會「非常不負責任」，明確表達反對意見。

黃暐瀚透過臉書直言，從2022年裴洛西事件以來，一直就是對台灣喊打喊殺，因此這次的中國軍演，大部分台灣人或許已經習慣對岸就是會用這一套威脅。

「為了能在高壓之下，維持民主、保護人民，我們必須有足夠的軍備跟準備」，黃暐瀚引述已故前總統蔣經國所言「今天不做，明天就要後悔」談及賴政府8年1.25兆的國防預算，重申軍購案最大的隱憂不是資金，而是時間，如同2001年美國前總統布希（George W. Bush）曾經同意對台軍售八艘柴油潛艦，卻因國親立委不同意在程委會擋了69次，導致國民黨重新執政、轉頭再向美國要求購買的時候，美國已經不賣了。

黃暐瀚坦言，這次的1.25兆國防特別預算，自己最擔心的是「今天不買，也許哪天又會買不到了」；談到藍白主導的在野陣營將國防預算擋在「程序委員會」，黃暐瀚痛批，這叫不排案，是不分細項，沒有理由的「不給討論」。

「身為中華民國的公民，我反對程序委員會，直接封殺，不審軍購預算案」，黃暐瀚強調，在野黨可以審、可以刪、可以監督，排案後不管要審還是要刪，再來看看哪一方說得有道理，但直接擋在程序委員會「非常不負責任」。

