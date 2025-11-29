國防預算重不重要？謝志偉用「野狗寓言」反擊藍營「放棄國防說」

[Newtalk新聞] 駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉今（29）日在臉書發了一則「寓言故事」，故事中「齜牙咧嘴野狗」喻為中共，而嘴上說「會叫的狗不咬人啦」的人比喻為近日口口聲聲說「相信中共的善意放棄國防」的人們，引起網路輿論關注。

總統賴清德日前宣布，政府將自 2026 年起至 2033 年，投入高達 1.25 兆元國防預算，打造被形容為「台灣之盾」的先進防衛體系，卻被國民黨痛批此舉形同「玩火」。

謝志偉則發文分享故事，故事提到：甲乙兩人走在路上，突然間，一隻體型不小、一口白沫的野狗齜牙咧嘴對著他們吠叫，老遠衝了過來，甲立刻撿起路邊一根手腕粗的樹枝，緊抓在手裏戒備著。一派輕鬆的乙卻對甲說：「膽小鬼！怕什麼啦？！沒聽過『會叫的狗不咬人』這句話嗎？」一手仍緊抓著防身武器不放的甲：「我聽過啊！但是我不確定牠是不是也聽過。」

廣告 廣告

謝志偉文末表示，「那些要我們相信中共的善意而放棄國防的人，每個都講得已經讓人分不清是口沫橫飛還是口吐白沫了」。底下網友也以近日政治人物的語氣反諷：「你怎麼可以拿著樹枝，這分明是在挑釁那隻野狗」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式

共軍再以假「戰備警巡」挑釁 國防部：國軍嚴密掌握應處