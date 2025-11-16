國防預算飆破9千億 最新民調4成九支持 游盈隆：連藍白支持者都挺

根據台灣民意基金會最新民調顯示，有近半國人對於明年度超高國防預算表示支持。國防部提供



為提升台灣自我防衛能力，明年度中央總預算國防預算將達新台幣9,465億元，佔GDP3.32%。台灣民意基金會今日（11/16）公布最新民調，有49.7%民眾對此表示贊成、39.7%不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現透露了一個微妙的訊息，就是多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。

對明年國防支出創新高，有49.4％民眾贊成、39.7％不贊成。台灣民基金會提供

台灣民意基金會今日上午發布「國人對2026超高國防預算的態度」即時民調，針對「為提升台灣自我防衛能力，明年（2026）中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔國內生產總值（GDP） 3.32%。請問您贊不贊成？」結果顯示有23.2%非常贊成，26.2%還算贊成， 19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道。

國人對2026國防預算高達9495億的反應。台灣民意基金會提供

游盈隆分析，這項發現透露一個微妙的訊息，那就是多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。當中共大軍頻頻壓境，美國總統川普不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。

進一步剖析不同族群態度，在年齡方面，20至54歲族群均呈現多數支持，比例約落在5成左右，不過55至64歲族群明顯逆勢，不贊成者略多於贊成者（48%vs.46%），成為唯一傾向反對的主要年齡族群。65歲以上則略為支持（43%vs.37%）。

另從政黨支持傾向來看，執政黨與在野黨支持者在該項議題立場上涇渭分明，不過因國民黨和民眾黨均有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，讓這項創歷史新高的國防預算在全國獲得近5成的支持。具體而言，民進黨支持者有8成3贊成、1成不贊成；國民黨支持者2成5贊成、6成7不贊成；民眾黨支持者3成4贊成、6成3不贊成；中性選民4成1贊成、3成8不贊成。

從傳統地緣政治觀點看，全國若分成7大塊，除了基宜、花東金馬之外，各地都出現多數或一面倒贊成這項超高國防預算。具體地講， 台北市4成8贊成，4成4不贊成；新北市4成8贊成，3成9不贊成； 桃竹苗4成7贊成，3成9不贊成；中彰投4成7贊成，4成4不贊成； 雲嘉南5成3贊成，2成9不贊成；高屏澎5成5贊成，3成6不贊成；基宜花東金馬4成6贊成，5成不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要 負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。 訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

