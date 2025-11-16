國防預算飆破9千億 藍白支持度跌破眼鏡
[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，有關「國人對2026年超高國防預算的態度」。報告指出，中央政府明年編列國防支出高達9495億元，相較今年大幅增加1768億，占GDP3.32%，民調顯示，全國20歲以上民眾中，49.4%贊成、39.7%不贊成，贊成略多近10個百分點。台灣民意基金會游盈隆直指，國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算。
台灣民意基金會今早發布「國人對2026超高國防預算的態度」即時民調。該基金會詢問，「為提升台灣自我防衛能力，明年度中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔GDP3.32%，請問您贊不贊成？」
結果顯示，23.2%非常贊成，26.2%還算贊成，19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道；換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，對於賴政府2026國防預算編列9495億新台幣，佔全年GDP3.32%一事，四成九贊成，四成不贊成，贊成比不贊成多9.7%。
游盈隆分析，這項發現透露了一個微妙的訊息，多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小；當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。
首先，從年齡層看，除了55-64歲外，每一個年齡層都呈現多數或一面倒贊成。具體地講，20-24歲，五成四贊成，二成二不贊成；25-34歲，五成一贊成，四成一不贊成；35-44歲，五成四贊成，四成不贊成；45-54歲，五成四贊成，四成一不贊成；55-64歲，四成六贊成，四成八不贊成；65歲及以上，四成三贊成，三成七不贊成。
第二，從教育背景看，除專科教育程度者外，其他教育程度者皆呈現多數或一面倒贊成。具體地講，大學及以上教育程度者，五成四贊成，三成九不贊成；專科教育程度者，四成五贊成，五成一不贊成；高中/高職教育程度者，五成贊成，四成五不贊成；初中/國中教育程度者，四成八贊成，三成九不贊成；小學及以下教育程度者，四成贊成，一成五不贊成。
第三，從職業背景看，除退休人員外，不分行業或階級都呈現多數或一面倒贊成。具體地講，自營商/企業主，五成三贊成，四成一不贊成；高階白領人員，五成四贊成，四成二不贊成；基層白領人員，五成二贊成，四成一不贊成；軍公教人員，五成贊成，四成九不贊成；勞工，五成二贊成，四成三不贊成；農民，四成九贊成，三成六不贊成；學生，六成九贊成，一成六不贊成；家庭主婦，四成三贊成，三成七不贊成；退休人員，四成一贊成，四成一不贊成；無業/待業者，五成贊成，一成五不贊成。
第四，從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。更具體地講，民進黨支持者，八成三贊成，一成不贊成；國民黨支持者，二成五贊成，六成七不贊成；民眾黨支持者，三成四贊成，六成三不贊成；中性選民，四成一贊成，三成八不贊成。
第五，從傳統地緣政治觀點看，全國若分成七大塊，除了基宜花東金馬之外，各地都出現多數或一面倒贊成這項超高國防預算。具體地講，台北市，四成八贊成，四成四不贊成；新北市，四成八贊成，三成九不贊成；桃竹苗，四成七贊成，三成九不贊成；中彰投，四成七贊成，四成四不贊成；雲嘉南五成三贊成，二成九不贊成；高屏澎，五成五贊成，三成六不贊成；基宜花東金馬，四成六贊成，五成不贊成。
本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是今（2025）年11月10至12日共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。
並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
綠提案譴責中共跨境鎮壓！羅智強反對了：沈伯洋追殺陸配自作自受
回鍋白宮第一槍！川普宣布對台軍售 國防部最新回應曝光
關切國防預算？AIT處長低調拜會鄭麗文 國防部回應了
其他人也在看
明年國防支出9千億超過49%國人支持 游盈隆：台灣人心做好準備
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導台灣民意基金會今（16）日公布最新民調指出，有四成九台灣人贊成明年國防支出高達9495億新台幣的預算，僅四成不贊成，贊成...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
中國外交部被狂酸！吳釗燮模仿中共圖卡 美駐日大使喊「感謝加深日美關係」
中國外交部發言人林劍近日透過社群媒體發文，並以圖卡宣稱中國「愛好和平、重信守義」，我國安會秘書長吳釗燮16日則以「中共宣傳文本產生器」，模仿林劍的圖卡發文反酸，中國聲稱愛好和平，但卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「這是赤裸裸的霸權主義」，並在署名處標註「中華人民共和國垃圾話發言人」。日本首相高市早苗日前在國會強硬表態，若台灣有事，可能構成日本的「存亡危機事......風傳媒 ・ 8 小時前
全台最胖縣市在雲林！ 高雄六都居冠 發福原因曝光
台灣哪個縣市肥胖人口最多呢？雲林以43.1%高居第一。而六都當中，則以高雄肥胖人口的比例最高，比起前年更是「不瘦反胖」。各地衛生局分析，普遍認為是因為南部民眾飲食偏甜、熱量偏高，是肥胖率偏高的原因之一台視新聞網 ・ 9 小時前
台灣隊注意！WBC棒球熱身賽開打 日本11:4痛宰南韓
即時中心／林耿郁報導為備戰明（2026）年3月在東京開戰的世界棒球經典賽（WBC），昨（15）晚日韓雙方在東京巨蛋展開熱身賽；日本隊火力全開，全場擊出12支安打，以11比4痛宰南韓，展現WBC「二連霸」的強烈企圖心。FTV Sports ・ 17 小時前
新聞透視》光電環評敲碎民進黨綠電夢 2026難逃跳票
對於口口聲聲「非核、展綠」的執政黨來說，始終做著綠電可從占2成，再到3成，不斷順利拓展的美夢。然而昨天通過光電加嚴環評法修法，無異是一記打醒綠電夢的重拳。中時新聞網 ・ 1 天前
華爾街唯一看空輝達分析師 原因與台積有關
[NOWnews今日新聞]根據外媒MarketWatch報導，在整個華爾街對輝達（Nvidia）幾乎一致看多的氛圍中，有一名分析師卻堅定保持看空立場，而他本人對此形容「感覺超棒。」這名「全華爾街唯一給...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
〈熱門股〉南亞轉型受惠高頻高速材料需求增 法人單周買近10萬張飆漲3成
塑化股南亞 (1303-TW) 受惠資金輪動、轉型題材挹注，加上持股轉投資南亞科 (2408-TW) 因全球 AI 應用需求大增，記憶體 (DRAM) 缺貨、漲價題材表現出色，周五 (14 日) 盤中一度衝上 57.1 元創近 5 個多月以來新高，單周股價飆漲 30.67%，三大法人也狂掃 9鉅亨網 ・ 14 小時前
應材營收獲利優於市場預期！法人看好「這檔」需求、營運正向 第三季營收創歷史新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導晶片設備製造商應用材料（AMAT）13日公布最新財報，在AI浪潮加持下，其第4季財年財報營收、獲利優於預期。由於美國對中國祭...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
差點慘賠！阿Ken坦承投資「這檔」被套牢5年 見奇蹟翻紅嗨喊：它漲回來了
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導綜藝節目《11點熱吵店》13日的主題是投資，而代班主持人阿Ken分享了自己投資波音（BA）股票的經驗，表示自己曾被套牢長達5...FTNN新聞網 ・ 1 天前
白宮解密情報曝光！傳暗助陸軍事行動 阿里巴巴否認指控
英國《金融時報》14日援引一份白宮國家安全備忘錄報導，稱白宮指控大陸電商巨頭阿里巴巴為大陸軍方提供技術支援，協助針對美國目標進行軍事行動。阿里巴巴則聲明表示相關指控完全不屬實，目的在破壞美國總統川普近期與大陸達成的貿易協議；白宮方面則拒絕對此事發表評論。中天新聞網 ・ 12 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 7 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前