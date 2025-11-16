國防預算飆破9千億 藍白支持度跌破眼鏡

▲台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，有關「國人對2026年超高國防預算的態度」。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，有關「國人對2026年超高國防預算的態度」。報告指出，中央政府明年編列國防支出高達9495億元，相較今年大幅增加1768億，占GDP3.32%，民調顯示，全國20歲以上民眾中，49.4%贊成、39.7%不贊成，贊成略多近10個百分點。台灣民意基金會游盈隆直指，國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算。

▲台灣民意基金會今早發布「國人對2026超高國防預算的態度」即時民調。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今早發布「國人對2026超高國防預算的態度」即時民調。該基金會詢問，「為提升台灣自我防衛能力，明年度中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔GDP3.32%，請問您贊不贊成？」

結果顯示，23.2%非常贊成，26.2%還算贊成，19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道；換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，對於賴政府2026國防預算編列9495億新台幣，佔全年GDP3.32%一事，四成九贊成，四成不贊成，贊成比不贊成多9.7%。

游盈隆分析，這項發現透露了一個微妙的訊息，多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小；當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。

首先，從年齡層看，除了55-64歲外，每一個年齡層都呈現多數或一面倒贊成。具體地講，20-24歲，五成四贊成，二成二不贊成；25-34歲，五成一贊成，四成一不贊成；35-44歲，五成四贊成，四成不贊成；45-54歲，五成四贊成，四成一不贊成；55-64歲，四成六贊成，四成八不贊成；65歲及以上，四成三贊成，三成七不贊成。

第二，從教育背景看，除專科教育程度者外，其他教育程度者皆呈現多數或一面倒贊成。具體地講，大學及以上教育程度者，五成四贊成，三成九不贊成；專科教育程度者，四成五贊成，五成一不贊成；高中/高職教育程度者，五成贊成，四成五不贊成；初中/國中教育程度者，四成八贊成，三成九不贊成；小學及以下教育程度者，四成贊成，一成五不贊成。

第三，從職業背景看，除退休人員外，不分行業或階級都呈現多數或一面倒贊成。具體地講，自營商/企業主，五成三贊成，四成一不贊成；高階白領人員，五成四贊成，四成二不贊成；基層白領人員，五成二贊成，四成一不贊成；軍公教人員，五成贊成，四成九不贊成；勞工，五成二贊成，四成三不贊成；農民，四成九贊成，三成六不贊成；學生，六成九贊成，一成六不贊成；家庭主婦，四成三贊成，三成七不贊成；退休人員，四成一贊成，四成一不贊成；無業/待業者，五成贊成，一成五不贊成。

第四，從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。更具體地講，民進黨支持者，八成三贊成，一成不贊成；國民黨支持者，二成五贊成，六成七不贊成；民眾黨支持者，三成四贊成，六成三不贊成；中性選民，四成一贊成，三成八不贊成。

第五，從傳統地緣政治觀點看，全國若分成七大塊，除了基宜花東金馬之外，各地都出現多數或一面倒贊成這項超高國防預算。具體地講，台北市，四成八贊成，四成四不贊成；新北市，四成八贊成，三成九不贊成；桃竹苗，四成七贊成，三成九不贊成；中彰投，四成七贊成，四成四不贊成；雲嘉南五成三贊成，二成九不贊成；高屏澎，五成五贊成，三成六不贊成；基宜花東金馬，四成六贊成，五成不贊成。

本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是今（2025）年11月10至12日共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。



並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

