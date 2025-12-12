國防預算、財劃法遭二度封殺 賴清德批藍白掌立院「變本加厲」

總統賴清德今（12）天中午將和民進黨立委召開「便當會」，針對近期在野黨二度封殺國防預算跟政院版財劃法草案、立院僵局等問題整合立委們意見，他怒批，藍白當家立法院變本加厲，透過「程序不正義」通過許多法案，嚴重影響國家安全、社會安定、人民公平權利！

自2024年總統大選後，由民進黨賴清德當選總統、執掌府院，國民黨、民眾黨則贏得立法院多數，國會在野黨當家持續和執政黨交鋒，民進黨多項法案、政策遭否決，近日黨內更傳出行政院長卓榮泰「壓不住了」。

賴清德今天中午將和黨團立委們召開便當會，上午出席國網雲端算力中心啟用典禮時提到，今年不管是地震、花蓮風災或非洲豬瘟，卓榮泰率領的團隊都站在第一線，協助地方政府救災。

然而藍白當家的立法院無監督、協助行政單位，反其道而行，賴清德批，去年憲法法庭判定立法委員職權行使法「違憲」之後，藍白並沒有檢討改進，反而一不做二不修，修改憲訴法凍結司法院憲法法庭，且不審中央政府總預算、阻止國防特別預算進入委員會審查，變本加厲沒有公聽會、沒有委員會審查，透過逕付二讀這種程序不正義的方式通過許多法案。

賴清德不滿質疑，藍白主導立法院通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利，將使中央政府沒有能力應變各種措施，因此他決定召集立法院民進黨黨團共同討論因應局勢。

賴清德也呼籲在野黨，「政黨不同沒關係，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有1個，府院、立院都要以國家利益為最優先、共同合作，國家才會持續進步」。

