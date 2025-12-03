國防預算、院版財劃法被擋 卓揆籲藍白放行：政府才有所表現

總統賴清德日前提出，8年投入1.25兆的國防特別預算，不過相關條例昨日遭藍白聯手，在立法院程序委員會封殺，今（3）日外交部長林佳龍提醒，此舉恐怕向國際盟友釋出錯誤訊號，下午行政院長卓榮泰出席活動時也再次呼籲，只有通過預算才能好好執行國家政策。

1.25兆元國防特別預算，在程序委員會就遭藍白封殺，無法付委審查，外交部長林佳龍指出，「立法院沒有把它排入議程，這個當然會給國際一個錯誤的訊息，政府也要積極跟在野黨再做溝通，我們也期待盡快能夠進入程序委員會去審查預算，來加速通過。」

外交部長林佳龍表示這樣會給國際一個錯誤的訊息。圖／台視新聞

行政院長卓榮泰今日下午出席活動時，語重心長再向在野黨喊話，「只有通過明年的中央政府總預算跟財劃法，才能讓我們好好地把國家的建設透過政策和預算，讓這些模範公務人員好好去執行福國利民的政策，我們才有所表現」。

針對軍購預算，藍白要求總統必須到立法院國情報告，堅持「即問即答」講清楚，但這早已被憲法法庭宣告違憲，也讓預算卡關陷入僵局。對此，國安會副秘書長林飛帆指出，「對台灣的國家安全來講是一個很大的傷害，中國從來都沒有放棄對台灣的軍事上的挑釁，所有的準備都是為了軍事擴張跟武統台灣」。

國安會副秘書長林飛帆。圖／台視新聞

另外，中日緊張關係持續升溫，傳出中國不排除發動「聯合利劍-C」軍演，時間可能就落在13號「南京大屠殺國家公祭日」，對周圍國家施壓。國安局長蔡明彥也表示，「每年的11月到12月，本來就是中共軍演的熱季，所以我們不排除任何可能性，那有必要的時候我們會啟動跟國際友盟的合作，進行情資交流」。

中共持續透過外交軍事手段，加大威嚇挑釁，賴總統提出8年1.25兆強化台灣防衛能力，恐怕還得釋出更多善意。

台北／黃品寧、蕭睿陞 責任編輯／陳俊宇

