國防預算1.25兆花哪？郭正亮：國民黨應要求「行政院證明美國會交貨」才審預算

總統賴清德26日宣布，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》草案，行政院27日通過草案，預計未來8年將投入1兆2500億元追加國防預算。對此，前立委郭正亮在網路節目《新聞大白話》中表示，要用特別預算也應提出明確方向，賴清德提到要強化防衛韌性、不對稱戰力，但未知具體採購什麼裝備。

郭正亮表示，「強化防衛韌性」的範圍大到所有的國防都有可能，且廣義還包括網路建設、人工智能等，行政院送審卻只有一個大名目。他建議，國民黨一定要要求確定美國會交貨，才審理預算，因為美國若不交貨，台灣便再無籌碼，因此國民黨應要求行政院證明美國可交貨。

郭正亮指出，此外，國民黨應要先要求軍警加薪條例落實，美國在台協會處長谷立言也曾表示，軍人的薪資即為國防支出，因此美國不可能反對。國民黨一定要堅持這兩點，才有接下去審查國防特別預算的立場。

郭正亮點出軍購困境：台灣需要的裝備美國是否願意賣

郭正亮提到，400億美金的國防特別預算分成8年，一年也僅50億美元，約1560億台幣，其實金額並不龐大。每年的50億美金，8年一定都買到彈藥和零組件，而因美國準備放手台灣，故一定要求台灣一次購買數年的份額，防衛韌性的本質就是要大量購買、囤積庫存，不對稱的裝備一次大量購買。

郭正亮續指，大件軍武的購買大概很少，例如台灣從拜登時期就表示國軍的預警機E-2K太老舊，想要升級買美國的現役裝備E-2D，然而美國從拜登時期一路拒絕至今。因此台灣軍購不是有沒有錢的問題，而是台灣真的需要的裝備美國是否願意賣。他認為，E-2D預警機台灣一定要買，否則難和中共打體系化作戰，若重要裝備台灣都買不到，只買準備打城鎮戰的軍武，花這筆錢便無意義。

郭正亮直言，就算賴清德到立法院做國情報告也沒用，因為賴清德也不知道具體購買的商品，賴清德先前表示，台灣將分8年進行防衛韌性和不對稱戰力，不過範圍過於廣泛，許多東西隨便用個名目都能納入其中，很難監督。

