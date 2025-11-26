國防預算2.2兆飆出歷史新高 羅智強：賴清德走的不就是烏克蘭的路？

國民黨團召開記者會，質疑賴政府的國防預算編列已經不合理。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德宣布，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）追加國防特別預算，顯示台灣捍衛民主的決心。國民黨立法院黨團今（26日）則召開記者會，揭露我國甚至應美方要求，得為美國在第一島鏈的非軍事設施買單，痛斥 台灣「凱子」當過頭了吧？黨團書記長羅智強更質疑，加上賴清德宣布的400億美元，明年的國防預算合計將高達2.2兆元，「賴清德走的不就是烏克蘭的路嗎？」

國民黨立委賴士葆指出，台灣現在不只一再應美國要求提高國防預算，在國內，國防預算占我國GDP已經達到3％，目標還要邁向5％，美國的希望則是10％；而在國際上，除了武裝自己以外，還要幫忙武裝美軍在第一島鏈的相關軍事支援系統。

賴士葆表示，日前他在立法院外交及國防委員會質詢外交部次長，對方證實，美國經濟與安全審議委員會特別提到，美國國會應該指示，美國國務院跟台灣合作，開啟一項對外軍售非武器類的支援服務；簡單來講就是，美軍在第一島鏈的各個諸島，從日本西南以下的所有非軍事設施的維護、維修，通通由台灣來買單。

賴士葆表示，現在不知道金額多少，可是，台灣這個「盤子」做過頭了吧？賴清德昨天投書說，台灣要增加國防特別預算400億美元（約新台幣1.25兆元）左右。內容還提到，從日本延伸到菲律賓群島的第一島鏈，中國力量對第一島鏈的威脅非常大，在這樣的大帽子底下，等於我方被美國要求，要去支援、投資、花錢在第一島鏈上的非武器設施。

「台灣真的太有錢了，除了買美國的武器外，現在還要支援美軍在第一島鏈的非軍事設施，這是什麼樣的邏輯？」賴士葆諷刺問，請賴清德總統對外講清楚，投書宣布的400億美元，有沒有包含這些項目？賴清德更要說清楚為什麼急需宣布這400億美元的特別預算，因為美國到現在為止，根本沒有承諾要賣我方什麼武器，我方就已經先開支票。

羅智強更質問，光是明年提出的一般國防預算就高達9400億元，再加上賴清德開心高調宣布的1.25兆元（400億美元）的國防特別預算，合計就是2.2兆元，當年馬政府用3000億元國防預算就買到國家安全，請問賴清德的2.2兆元買了什麼？

羅智強不滿稱，海峽中線已經淪喪，中共軍機、軍艦擾台常態化，甚至動輒圍台軍演，賴清德的2.2兆元買的叫喪權辱國，現在甚至連第一島鏈菲律賓的軍事基地升級，都要台灣來出錢？賴清德不是因為財劃法修法天天在喊窮，說中央的錢不夠嗎？結果2.2兆元軍費花不夠，還要跑去幫其他國家武裝。

羅智強甚至說，他提醒賴清德，也呼籲台灣人民，看看烏克蘭今天的景況，割地、限武、不能加入北約，28點和平協議，講白一點就是投降協議，「賴清德走的不就是烏克蘭的路嗎？」台灣要走這條路嗎？

