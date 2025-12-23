國防預算4度被擋！沈伯洋曝「藍白最終目的」：2026將是台灣的關鍵一戰
政治中心／陳慈鈴報導
立法院今（23）日召開程序委員會，其中身為召委的國民黨立委翁曉玲，先前不僅坦承於赴中期間曾與廈門國台辦接觸，還嗆聲「會擋下《國防特別預算條例》」。今日行政院提案新台幣1.25兆元《國防特別預算條例》排入26日立法院會的報告事項議程，再度被藍白聯手否決，這也是藍白第4次的封殺。對此，民進黨立委沈伯洋透露，會議中還有更勁爆的事，並揭露藍白聯手目的，直言2026的投票，「將是台灣的關鍵一戰」。
沈伯洋稍早說明國會現況，國防預算再度被擋，國民黨即使剛從中國回來，瓜田李下，但完全沒在演。但今天有更勁爆的。藍白提案，直接否決憲法法庭判決；國民黨也提出草案，憲法法庭判決可拿去公投。
沈伯洋也以白話文解釋，「立法院以後可以取代憲法法庭」。憲法法庭說的不算，立法院說的才算。他很期待言必稱北韓法學的，要怎麼解釋現在這個狀況。不要再說什麼提名了，藍白從頭到尾，就只是想要癱瘓憲法法庭。無論是用修法還是提案，他們的目標非常一致。因為他們知道，毀掉法制的最後守護者，才能弱化這個國家。左毀國安，右打憲法，再擋國防。
最後，沈伯洋更指出，明年2026的投票，已經會公投綁大選；這將是台灣的關鍵一戰。
更多三立新聞網報導
藍委赴中後四度封殺國防預算 民進黨轟傳達「習」意：到底為哪國服務？
扯！藍白提案「大法官判決無效」 林月琴怒批：台灣變立法院獨權制？
彈劾總統議程確定！26日院會上演表決大戰 羅智強：草案細節與白營討論
藍白又擋國防特別預算！林楚茵怒批翁曉玲：「紅」不是別人抹是自己染的
其他人也在看
綠營關說大法官被抓包？民眾黨團親赴北檢遞告發狀！
台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立法委員劉書彬今（23）日召開記者會，痛批總統賴清德是讓台灣法治崩壞、踐踏民主的幕後黑手。黃國昌指出，憲法法庭透過非法組織，由5位大法官作出判決，其中蔡彩貞大法官在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人仍執意作出判決。記者會結束後，黃國昌親自到北檢遞交告發狀，告發府院關說司法。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 56
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 5 小時前 ・ 193
賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 406
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 340
將成賴政府警訊？作家憶藍綠2悲劇前例：「總統惡搞丟政權」立委跟著陪葬
為反制藍白主導的立法院強推的《財政收支劃分法（財劃法）》等爭議法案，行政院長卓榮泰在總統賴清德的授意下，宣布不副署引發憲政僵局，對此在野陣營提出對賴清德的彈劾案。作家「漂浪島嶼」直言，在台灣選舉史上，民進黨、國民黨各有1次因總統惡搞造成的滑鐵盧時刻，至於這次賴政府硬槓在野，會成為綠營的催票動力還是點燃全民怒火，則仍待觀察。漂浪島嶼透過臉書回憶，台灣選舉史上，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 104
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 182
政院提名游盈隆掌中選會 他酸打臉曹興誠
[NOWnews今日新聞]中選會6位委員11月3日任期屆滿，行政院昨日宣布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。不過，由於游盈隆曾批評大罷免是民主...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 29
政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌喊「公事公辦」：擔心被民進黨封殺
行政院昨日公布7位中選會委員提名人選，其中由台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主任委員。對此，民眾黨團總召黃國昌今（23日）表示，民眾黨會公事公辦，既然進入立法院人事同意權的審查，就沒有個人情誼這件事，民眾黨正式收到公文以後，就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，「但我更擔心游盈隆會被民進黨自己封殺」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 9 小時前 ・ 242
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 134
媒體抨蔡宗珍「不適任大法官」 劉靜怡嘆又是抹黑老手法：各位去年可是在吹捧國會改革
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正案無效，而另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美則持反對意見，提出法律意見書批評憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決審判權限，屬於無效判決。而曾被提名大法官的學者劉靜怡對此提到，有媒體報導開始攻擊蔡宗珍，怒批「不覺得這樣的招數太超過也太蠢笨嗎？」劉靜怡在臉書貼出一篇報導，其中提到蔡宗珍是公法背景出身，但當初前總統蔡英文......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 62
大法官蔡宗珍遭抹黑？劉靜怡痛批綠營「老招」自曝其短
憲法法庭5位大法官日前判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意見書，認為憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。此舉引發外界議論，更有媒體開始質疑蔡宗珍的適任性。前大法官被提名人、台大教授劉靜怡21日晚間在臉書發文，痛批這是「老舊手法」的抹黑攻擊。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
民眾黨明徵召張啓楷！許甫：藍若有人可協調
[NOWnews今日新聞]2026嘉義市長選戰，民進黨已確定由立委王美惠出征，而民眾黨預計於本月24日，正式徵召立委張啓楷投入選戰。對此，民眾黨副秘書長許甫今（23）日表示，民眾黨會按自己的步調走，先...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 20
57公民團體、445學者、375律師、2504各界公民加入連署 力挺憲法法庭判決
[Newtalk新聞] 為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」，台灣經濟民主連合統計：週末兩天連署，截至昨天(12/21日)晚上11時，已有57公民團體、445位學者、375位律師、2504位各界公民加入連署。學者當中，包括118位法律學者；各界公民中，除律師與學者外，並有包括台大退休數學系教授黃武雄、人權工作者李明哲等1684位各行、各業與各界人士。 此次聲明由張嘉尹、蘇彥圖、林佳和與范耕維四位法學者草擬，四位均為經民連智庫法政組顧問。聲明「肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能」，強調此判決「適用『程序重大明顯瑕疵』的標準，指出立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。」並反駁所謂「憲法法庭組成不合法」論點：「過去一年，三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過『職務外』行為發表公開聲明的狀況..應視同三位自行迴避。因此，此案大法官的現有總額應為5人，舊法2/3評議門檻應為4人.. 5位大法官組成憲法法庭應屬合法」 經民連表示，能新頭殼 ・ 1 天前 ・ 60
中午來開匯／藍白不敢倒閣？ 楊瓊瓔喊話民進黨：不要再算計、人民要穩定
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 國民黨立委楊瓊瓔，今（22）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院三讀修正通過的《財劃法》，在野黨立委提案彈劾總統賴清德，立法院國民黨及民眾黨團將於立院程序委員會排案，最快26日就能提出彈劾日程表草案。對此，楊瓊瓔表示，彈劾總統是所有政...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
強調告發大法官無關政治立場 林國春：回歸司法釐清憲判爭議
高達7名大法官員額從當事人2024年10月卸任後，因立法院持續人事杯葛而自2024年11月起出缺，一年多來僅剩8席大法官在任至今。但憲法法庭仍於19日由現存其中5名大法官做出「114 年憲判字第 1 號」判決，宣告立法院早前通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，相關條文自公告日起失去...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 9
藍白4度封殺國防特別條例 王義川轟：真照中共的話做 實在誇張
藍白立委今日第4度在立院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川痛批，翁曉玲等藍委去一趟中國回來，真的反對國防特別條例，照中共的話做，實在很誇張。王義川發言時，多位民進黨立委一同上台高舉「譴責違法擋案，惡意破壞程序正義」等手板，擔任今日程委會主席的召委翁自由時報 ・ 3 小時前 ・ 24
不和謝龍介玩了！陳以信宣布退出藍營台南市長初選
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨前立委陳以信，先前宣布要爭取黨內提名角逐2026年台南市長，就是要和不分區立委謝龍介共同競爭選地方諸侯的資格；不過，陳以信今（22）日下午在中央黨部1樓媒體中心召開記者會，正式宣布退選，喊會協助謝龍介贏得勝選。陳以信今日下午召開記者會發表3點聲明，第一、經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果。第二、陳以信透露，主席鄭麗文已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，我並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。第三、陳以信稱，參選過程中他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他已證明確實做到。他所提出40項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，他願意提供龍介兄考慮採納。國民黨前立委陳以信。（圖／民視新聞）他透露，下個月會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，「我個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會！」。最後，陳以信感謝這段期間許多市民朋友對他的支持與期待，「雖然我們這次未能代表國民黨參選，但我要呼籲所有支持我的市民朋友，都能將對我的支持，完全轉化給代表國民黨參選的龍介兄！只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南！各位同志各位好友，改變尚未成功，我們繼續努力！」。原文出處：快新聞／不和謝龍介玩了！陳以信宣布退出藍營台南市長初選 更多民視新聞報導聊政情還機密？翁曉玲認與廈門台辦主任同場 吳崢：要不要交代翁曉玲稱明繼續擋《國防特別條例》 吳崢嗆：藍委訪中時間點令人難以理解拚無罪？政治獻金案開庭 柯文哲喊：司法不可以選擇性適用民視影音 ・ 1 天前 ・ 11
傳多名藍委赴中！她曝：對岸會擔憂很正常
[NOWnews今日新聞]媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，陽明交通大學法律學者林志潔今（21）日受訪時表示，近期包...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 21
【張亞中專欄】大法官「五人五大」亂法違憲
張亞中／孫文學校總校長 憲政民主最根本的底線，在於權力是否受法律節制。當憲法被操弄、程序被踐踏、司法成為政治工具，再高喊民主口號，也只是空洞修辭。近日所謂「五人憲法判決」，正是一場赤裸裸的亂法違憲示範，更是賴清德與民進黨合力推動的憲政崩壞關鍵節點。 立法院依法修正《憲法訴訟法》，明定憲法判決須達法定人數與同意門檻，這是立法權對司法權的正當制衡，也是程序正義的...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 8