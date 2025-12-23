國防預算4度被擋！沈伯洋曝「藍白最終目的」：2026將是台灣的關鍵一戰

政治中心／陳慈鈴報導

立法院今（23）日召開程序委員會，其中身為召委的國民黨立委翁曉玲，先前不僅坦承於赴中期間曾與廈門國台辦接觸，還嗆聲「會擋下《國防特別預算條例》」。今日行政院提案新台幣1.25兆元《國防特別預算條例》排入26日立法院會的報告事項議程，再度被藍白聯手否決，這也是藍白第4次的封殺。對此，民進黨立委沈伯洋透露，會議中還有更勁爆的事，並揭露藍白聯手目的，直言2026的投票，「將是台灣的關鍵一戰」。

沈伯洋稍早說明國會現況，國防預算再度被擋，國民黨即使剛從中國回來，瓜田李下，但完全沒在演。但今天有更勁爆的。藍白提案，直接否決憲法法庭判決；國民黨也提出草案，憲法法庭判決可拿去公投。

沈伯洋也以白話文解釋，「立法院以後可以取代憲法法庭」。憲法法庭說的不算，立法院說的才算。他很期待言必稱北韓法學的，要怎麼解釋現在這個狀況。不要再說什麼提名了，藍白從頭到尾，就只是想要癱瘓憲法法庭。無論是用修法還是提案，他們的目標非常一致。因為他們知道，毀掉法制的最後守護者，才能弱化這個國家。左毀國安，右打憲法，再擋國防。

最後，沈伯洋更指出，明年2026的投票，已經會公投綁大選；這將是台灣的關鍵一戰。

