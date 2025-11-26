國防預算8年追加1.25兆 鄭麗文：總統在玩火讓台海淪火藥庫

針對賴清德總統宣布投入新台幣1兆2,500億元追加國防預算，國民黨主席鄭麗文今天(26日)向賴總統喊話「賴總統，您在玩火啊」，呼籲賴總統不要成為麻煩製造者，因為賴總統的談話不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠。

賴清德總統26日宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計自2026年至2033年間，投入新台幣1兆2,500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

對此，國民黨主席鄭麗文26日在中常會發表談話時表示，行政院日前通過2026年度中央政府總預算，其中國防預算有9,495億元，這部分必須舉債2,000多億元，再加上海空戰力提升計畫採購特別預算、中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案等共舉債1008億元，賴清德提出1兆2,500億元國防特別預算，舉債規模將突破5,000億元，已超過法定舉債上限。

鄭麗文說，令人遺憾的是，中華民國元首在未向國會說明、進行專業討論前，就直接投書外國媒體，顯然不是向台灣主人報告，她質疑賴總統背後考量有重大決策失誤，嚴重損害中華民國國格跟元首該有的格局。

鄭麗文指出，賴總統在大罷免之後，陷入內憂外患、嚴重政治領導危機，國人殷切盼望賴總統重新調整腳步，未料，賴總統用更激進且危險手法，把國家安全及2300萬人的幸福推到懸崖邊，面臨重大危機。她並隔空喊話向賴總統喊話「賴總統你在玩火啊」，指賴總統重提兩國論、大步向台獨邁進，絕不是2300萬人所樂見，也絕對不是區域及國際社會所樂見的，呼籲賴總統千萬不要成為麻煩製造者。鄭麗文：『(原音)在賴清德一番談話中，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟產業發展，難道都要建立在戰爭之上嗎？這是我們所認識的台灣嗎？這是中華民國的價值嗎？』

鄭麗文說，國民黨希望賴總統三思，也希望國際社會能理解台灣人民愛好和平、堅定和平的重大意願，台灣要遠離戰火、避免戰爭，成為和平締造者，區域和平穩定的堅石，希望賴清德三思、懸崖勒馬。(編輯：陳士廉)