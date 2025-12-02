國防預算8年1.25兆！傅崐萁邀賴清德赴立院國情報告：讓人民了解情況

記者詹宜庭／台北報導

總統賴清德日前稱中共以2027年完成武統台灣為目標，提出增加1.25兆元國防特別預算；藍白均表態邀請賴清德赴立法院進行國情報告。國民黨團總召傅崐萁今（2日）表示，既然要增加國防預算，為何不親自到國會說清楚？為何不讓人民充分理解？國會代表的是2300萬人民的意志，也是最新的民意，希望賴清德總統能儘快到國會，把所有問題說明白、講清楚，讓全國人民了解情況，再決定是否需要舉債1兆2500億元。

傅崐萁提到，對於賴清德所稱，2027年中共即將武統台灣、必須增加軍購，預計在8年內投入1兆2500億元的經費，國民黨團對於保家衛國、捍衛台灣民主自由，一切國防軍購都表達支持。但針對賴清德所稱「中共2027年武統台灣」，國民黨團想問，有哪一年國防部在整年度的預算中，曾經提及中共於2027年具備完成武統台灣任務的能力？

傅崐萁說，在沒有任何具體資訊的情況下，賴清德總統身為中華民國總統，卻未向國人清楚說明、也未誠實向國會報告，竟以一篇國際投書的方式釋出如此重大的訊息。國民黨團非常好奇，在台灣擁有最大權力的人是賴清德，既然要增加國防預算，為何不親自到國會說清楚？為何不讓人民充分理解？要買什麼武器國人完全不知道。

傅崐萁表示，國會代表的是2300萬人民的意志，也是最新的民意，希望賴清德總統能儘快到國會，把所有問題說明白、講清楚，讓全國人民了解情況，再決定是否需要舉債1兆2500億元。這些都是人民的血汗錢，國民黨團要幫人民看緊荷包，也希望政策能維繫兩岸和平，而不是讓台灣成為下一個烏克蘭。此外，傅崐萁也強調，國民黨團會以最高的禮遇，迎接賴總統到立法院國情報告，但不是賴清德到立法院來發新聞稿掉頭就走，那他在總統府開記者會就可以了，不需要到立法院來。

