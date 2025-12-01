國防預算9千5百億 3成3民眾認為太多了

▲行政院向立法院提出2026年中央政府總預算案，明年「總體國防支出」創歷史新高達9495億元占國內生產毛額（GDP）3.32%，其中「核心國防支出」占8060億元、「衍生性國防支出」占1435億元。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院向立法院提出2026年中央政府總預算案，明年「總體國防支出」創歷史新高達9495億元占國內生產毛額（GDP）3.32%，其中「核心國防支出」占8060億元、「衍生性國防支出」占1435億元。《美麗島電子報》今（1）日公布最新民調，國防相關的經費大約占政府明年總預算的3分之1，有33.5%認為比例太高，有35.9%認為該比例剛好或差不多，另有13.0%認為該比例太低，未明確回答的有17.6%。

不過《美麗島電子報》特別提到，民調調查期間，總統賴清德又宣示未來8年追加1兆2500億元國防特別預算，因此本次調查難以完整反映民眾對中央政府臨時追加明年國防特別預算的看法。

根據《美麗島電子報》民調交叉分析，專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群明顯認為國防相關經費占政府明年總預算1/3比例太高，至於女性、或高屏、或30至39歲、或泛綠民眾等群則明顯認為該比例剛好或差不多，僅國小以下學歷的民眾明顯傾向認為該比例太低，其餘各群民眾的看法則大致呈現分歧。



此外交叉分析也可見，滿意賴清德執政表現的民眾有50.0%認為該比例剛好或差不多，不滿意賴清德執政的民眾則50.5%認為該比例太高，認為國內整體經濟現況好的民眾45.8%表示該比例剛好或差不多，認為國內經濟不好的民眾則43.0%表示該比例太高，至於對中國共產黨反感的民眾42.0%認為該比例剛好或差不多、28.8%太高、15.3%太低。

另值得注意是，認為若兩岸發生戰爭，美國總統川普總統會優先確保美國最大利益的民眾，有38.4%表示國防相關經費占政府明年總預算1/3比例太高、有37.5%表示剛好或差不多。

認為有必要維持兩岸以往九二共識基礎與作法的民眾有50.6%表示該比例太高，認為沒必要維持九二共識的民眾則51.0%表示該比例剛好或差不多。至於認為兩岸同屬一中的民眾有58.4%表示該比例太高，認為兩岸並非同屬一中的民眾45.6%表示該比例剛好或差不多，而統獨立場傾向台灣獨立或緩獨的民眾則有超過5成表示該比例剛好或差不多。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

