國防、民防、災防韌性不能等 賴清德籲朝野速審國防預算、總預算案

身兼民進黨主席的總統賴清德今呼籲朝野黨團，儘速審議國防特別條例與總預算案。（資料照片／民進黨提供）

北捷台北車站、中山站19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。身兼民進黨主席的總統賴清德今天（24日）在中執會上表示，為了全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動，呼籲朝野各黨團，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。

據轉述，賴清德今天在中執會上表示，上週五發生的「1219北市隨機襲擊事件」，造成多位民眾傷亡，震驚全國。他要再次向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者能早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常；同時，他也要向見義勇為、捨身救人的民眾，和在第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。

賴清德指出，守護國人的生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，政府必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全。他先前已提到，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度；同時，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。

賴清德續指，從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

賴清德提到，昨天他在總統府召開「全社會防衛韌性委員會第6次會議」，達成3點重要共識，包含「全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制」、「從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及」，以及「推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會」。

賴清德認為，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位國人。

賴清德接著說，為了全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動，他要再次呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。

賴清德補充，希望全體黨公職持續配合內政部等單位，進行「小橘書」等防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心。



