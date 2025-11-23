國防AI應用創新競賽與論壇登場 黃偉哲盼台南成AI關鍵研發場域

中山科學研究院舉辦的「國防AI應用創新競賽與論壇」，自本月22日至23日在大台南會展中心登場，活動聚焦人工智慧（AI）在國防領域的發展與實務應用。台南市長黃偉哲出席向歡迎產官學研代表齊聚台南，也感謝各界投入國防科技與AI創新。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 由中山科學研究院舉辦的「國防 AI 應用創新競賽與論壇」，自本月 22 日至 23 日在大台南會展中心登場，活動聚焦人工智慧（AI）在國防領域的發展與實務應用。台南市長黃偉哲出席向歡迎產官學研代表齊聚台南，也感謝各界投入國防科技與AI創新。他表示，台南在半導體與 AI 產業具有深厚基礎，未來將積極爭取中央政策資源，努力成為推動國內 AI 創新科技產業的關鍵力量。

黃偉哲致詞時回顧台南科技發展歷程指出，自陳唐山縣長時期促成南科落腳台南後，科技的種子便已深植於此，並在蘇煥智縣長與賴清德市長任內陸續推動陽明交大台南校區成立、沙崙綠能科技園區等建設，加速研發量能布局；2016 年蔡英文總統上任後，拍板五加二產業政策，更使沙崙區塊得以快速成長、成為關鍵科研聚落。

他進一步提到，中央與地方攜手布局，使沙崙聚集中研院、工研院、國家實驗研究院等科研能量，並結合學校、科研基地與會展中心等設施，逐步形成兼具高科技研發與城市生活機能的科技生活圈，打造出有別於傳統科技園區的城市型創新模式。

黃偉哲強調，台南的科技發展並非「為了 AI 而 AI」，而是著眼於國家安全、市民生活與城市韌性。感謝中科院持續舉辦相關活動，讓關心國家發展的產業人才能共同貢獻智慧，支持城市治理與國家安全，共同打造台灣更穩固的未來。他祝福活動圓滿成功，也期盼未來城市與產業進一步成長，都能與各界夥伴相隨前行。

研考會指出，台南作為「大南方新矽谷推動方案」的核心基地，結合中央合作，引入 Living Lab（生活實驗室）理念，讓 AI 技術能回應真實市民需求。沙崙園區作為核心實驗場域，結合生活面向，打造市民可參與、感知與體驗的未來城市。

市府也運用 AI 科技輔助城市治理，例如「智慧路邊停車計費系統」，可即時判斷車格使用狀況並自動開單；以及與醫療院所合作辦理糖尿病視網膜病變巡迴篩檢，雙雙榮獲《財訊》雙周刊「2025 智慧城市大調查」AI 應用卓越獎肯定。

本次活動以「論壇」與「競賽」雙軸並行，論壇聚焦「主權AI」、「國防自主科技」等四大主題，競賽則區分學生組與社會組，共 73 支隊伍參加，針對「國防科技應用」、「軍民通用技術」等六大題目激烈角逐。

活動結束後，黃偉哲也前往鄰近場館參觀「智霸 AI 科技展」為主題的資訊展參觀，現場集結 AI 新創企業、中科院、工研院與市府機關展示最新應用成果。他也特別表示，台南近期受風災影響，更凸顯科技在災害管理、防疫應變與能源韌性上的重要性，因此特別關注無人機、災害演算、防疫設備與行動儲能站等技術是否能納入城市建設與未來防護體系。

