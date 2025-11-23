國防AI應用創新競賽與論壇登場

市長黃偉哲（右三）參觀「智霸ＡＩ科技展」為主題的資訊展。 （市府提供）

記者黃文記∕歸仁報導

國家中山科學研究院舉辦的「國防ＡＩ應用創新競賽與論壇」，二十二、二十三日在大台南會展中心登場，活動聚焦人工智慧（ＡＩ）在國防領域的發展與實務應用。台南市長黃偉哲到場歡迎產官學研代表齊聚台南，也感謝各界投入國防科技與ＡＩ創新。他表示，台南在半導體與ＡＩ產業具有深厚基礎，未來將積極爭取中央政策資源，努力成為推動國內ＡＩ創新科技產業的關鍵力量。

黃偉哲致詞時回顧台南科技發展歷程，並進一步提到中央與地方攜手布局，使沙崙聚集中研院、工研院、國家實驗研究院等科研能量，並結合學校、科研基地與會展中心等設施，逐步形成兼具高科技研發與城市生活機能的科技生活圈，打造出有別於傳統科技園區的城市型創新模式。

黃偉哲強調，台南的科技發展並非為了「ＡＩ而ＡＩ」，而是著眼於國家安全、市民生活與城市韌性。感謝中科院持續舉辦相關活動，讓關心國家發展的產業人才能共同貢獻智慧，支持城市治理與國家安全，共同打造台灣更穩固的未來。

市府研考會指出，台南作為「大南方新矽谷推動方案」的核心基地，結合中央合作，引入Living Lab（生活實驗室）理念，讓ＡＩ技術能回應真實市民需求。沙崙園區作為核心實驗場域，結合生活面向，打造市民可參與、感知與體驗的未來城市。

市府也運用ＡＩ科技輔助城市治理，例如「智慧路邊停車計費系統」，可即時判斷車格使用狀況並自動開單；以及與醫療院所合作辦理糖尿病視網膜病變巡迴篩檢，雙雙榮獲《財訊》雙周刊「2025智慧城市大調查」ＡＩ應用卓越獎肯定。

這次活動以「論壇」與「競賽」雙軸並行，論壇聚焦「主權ＡＩ」、「國防自主科技」等四大主題，競賽則區分學生組與社會組，共七十三支隊伍參加，針對「國防科技應用」、「軍民通用技術」等六大題目激烈角逐。

活動結束後，黃偉哲市長也前往鄰近場館參觀「智霸ＡＩ科技展」為主題的資訊展參觀，現場集結ＡＩ新創企業、中科院、工研院與市府機關展示最新應用成果。