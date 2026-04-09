國際交換生用華語說出臺灣故事 新北打造國際交流學習新舞臺

來自巴西的交換生鍾芮亞分享，參加學校運動會800公尺比賽跌倒時，感受到同學熱情加油（新北市教育局提供）

來自德國的交換生陳昕悅分享，在台灣體驗農曆大年初一到廟裡搶頭香的文化經驗（新北市教育局提供）

14位參加華語演講決賽的外籍交換學生大合照（新北市教育局提供）

新北市教育局攜手財團法人國際扶輪青少年交換教育基金會，在海山高中共同舉辦「第一屆外籍交換學生華語演講比賽」，由國際扶輪社初賽選出的優秀16位交換學生同場競技，以「我在臺灣的交換生活」為題，分享來臺求學、生活與文化交流的真實感受，展現華語學習成果，也從國際視角看見臺灣的多元樣貌。

國際扶輪青少年交換教育基金會董事長顧清正表示，推動交換計畫目的在於讓學生走入不同文化、理解差異並建立友誼，進一步促進國際間的理解與和平。感謝新北市教育局長期支持與專業指導，讓交流機制更加成熟，期盼未來能持續深化合作，讓更多學生有機會參與國際學習。

來自美國在新北市新北高工交換就讀的王子，在演講中提到感謝扶輪社與寄宿家庭的悉心照顧，他熱愛臺灣的便利交通與校園供餐，直呼這裡是最棒的國際交流友善城市。來自巴西於雲林西螺農工交換就讀的鐘芮亞，從運動會受到同學熱情打氣，到與社區阿嬤交流森巴舞，感受到臺灣濃厚的人情味。她認為交換最大的收穫是「愛」，並已將臺灣視為第二個家。透過比賽，外籍交換學生以流利華語分享在臺灣校園、寄宿家庭及社會生活中的觀察與體驗，不僅強化語言實際運用能力，也展現學生在文化適應與跨文化理解上的成長，讓「交換學習」從課堂延伸到生活。