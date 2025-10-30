國際交流共探慢性傷口照護 部桃打造專業護理新視野
衛生福利部桃園醫院護理部今（30）日舉辦「學術暨國際交流研討會－慢性傷口照護實務研討會」，邀請紐西蘭、新加坡與台灣臨床專家齊聚一堂，共同探討慢性傷口照護的臨床經驗與新趨勢，吸引院內外護理專業人員踴躍參與。
研討會由衛生福利部桃園醫院院長楊南屏與護理部主任陳素里共同揭開序幕。楊南屏致詞時指出，慢性傷口照護是跨專業整合的重要領域，涉及糖尿病足、壓瘡、外科重建與社區照護等多面向議題。透過國際專家的經驗交流，能讓不同醫療體系的創新作法互相借鏡，進一步強化病人安全與照護流程品質。
陳素里表示，慢性傷口的治療不僅考驗臨床技術，更挑戰病人教育、團隊溝通與照護連續性。護理人員從傷口評估、清創、敷料選擇到心理支持，都需兼具專業與同理心。她期盼透過此次研討，促進跨院交流與臨床創新，讓更多病人受惠。
活動特別邀請紐西蘭 Ng Teng Fong General Hospital 足踝醫學部主任 Nicolas McIndoe 先生，分享「糖尿病足傷口管理實務」，以實際案例說明足部照護與預防策略；新加坡 Woodlands Health 傷口專責護理師 Jasmin Wu 則以「壓瘡患者的整合照護管理」為題，介紹多學科協作在提升病人安全與促進傷口癒合上的臨床經驗。
會中，衛生福利部桃園醫院整形外科侯念邑專科護理師亦以「糖尿病足個案臨床照護分享」為題，呈現本院在多專業合作與臨床決策中的實務成果。會後綜合討論氣氛熱烈，與會者踴躍交流，反映臨床對慢性傷口議題的高度重視。
楊南屏最後表示，醫療專業的進步來自不斷的交流與實踐，而慢性傷口照護更是守護民眾健康的重要一環。透過本次研討會，不僅能強化護理團隊的臨床專業與國際視野，也能讓照護流程更精準、安全，縮短病人傷口癒合時間，減少併發症發生，提升生活品質。他期勉全體醫護人員持續精進專業，讓桃園醫院成為病人信賴、社區安心的健康守護者。
