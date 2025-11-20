國際交流校園扎根 韓國文化體驗熱度爆棚
[NOWnews今日新聞] 高雄不僅演唱會與應援活動帶來城市關注熱度，高市府也積極將國際交流推展至校園內。高雄市過埤國小舉行「韓國城市主題裝置與韓國文化體驗活動」，讓學生在趣味中更認識高雄在韓國的姊妹市與友好城市；高市府教育局長吳立森、行政暨國際處長張硯卿也親自參與，與學生一同在趣味中培養國際視野，期盼深化台韓友好，在校園向下扎根。
局長吳立森說，過埤國小在2013年與韓國龍湖初等學校締結姊妹校，如今高雄已與韓國建立46所姊妹校。透過線上交流、筆友計畫及實體互動，各級學校在藝術共創及體育交流等面向都有豐富的國際交流。
「韓國城市主題裝置與韓國文化體驗活動」於18日舉行，學校現場活動熱度爆棚。過埤國小學生大秀韓團熱舞，也踴躍分享對韓國印象，從 K-pop到韓劇，互動熱烈。英語老師更以全英語介紹韓國美食與文化、學生現場試穿韓服，以韓語互相打招呼，重現人氣韓劇《魷魚遊戲》中的「123 木頭人」橋段，笑聲不斷。更有學生驚呼：「原來 TWICE 的定延來自水原！水原也是高雄的友好城市！」驚喜發現追星也能牽起國際連結。
高雄在地表演團體勝秋戲劇團與麒麟原住民文化藝術團近年受邀登上友好城市韓國大田的年度盛事「零時慶典」，以精湛演出展現高雄多元文化；大邱市亦每年邀請高雄大學生參與國際夏令營。水原市青年代表團則於今年參訪高雄亞灣新創園，並與高雄青年創業家進行互動交流。高雄亦持續拓展與韓國城市的多元合作，今年3月高雄與韓國高陽市簽署城市合作備忘錄，雙邊透過互訪在智慧城市、教育及產業持續擴大交流。此外，還有本週末將登場的「韓國文化日」等。張硯卿表示，高雄不只是演唱會之都，更以城市角色積極走向國際，成為台韓文化交流的指標城市之一。
