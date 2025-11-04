國際交流 蘇澳鎮與日本千葉縣館山市締盟為姊妹城鎮

▲日本千葉縣館山市長森正一親自率領同仁持我國青天白日滿地紅國旗歡迎蘇澳訪問團到來。

【記者 林明益／宜蘭 報導】由鎮長李明哲帶團的宜蘭縣蘇澳鎮國際交流訪問團，11月4日抵達日本千葉縣館山市。館山市長森正一親自率領市役所同仁，持青天白日滿地紅國旗熱情迎接蘇澳訪問團到來，雙方並正式簽盟為姊妹城鎮，包括館山商工會議所、館山觀光協會、館山國際交流協會、台日交流協會及在地台商多人出席觀禮，場面隆重。。

兩市鎮之所以締結姐妹城鎮，係由長居館山的台商牽起緣分。2019年，館山市交流團一行六人造訪蘇澳，隔年蘇澳鎮長李明哲回訪發現，兩市鎮多有相似之處，均為海岸綿長的海港城鎮，除了農漁物產豐富、每年均有舉行大型馬拉松賽，於是雙方進一步研議締盟事宜。

▲台日雙方在出席各界見證展示簽盟為姊妹城鎮盟書留影。

蘇澳鎮與館山市締盟活動，於館山溫泉夕日海岸鶴飯店登場。兩市鎮以四個基礎為出發點締結姐妹市盟約，包括：雙方將持續交流並維繫情誼；尊重彼此文化差異推動各項合作；以經濟物產為出發點，促進產業發展；以市鎮居民福祉為重，加深民生連結合作。

締盟誌喜，雙方互贈紀念品。蘇澳鎮長李明哲代表蘇澳鎮致贈館山市「蘇澳冷泉燒」陶藝作品，外表渾圓討喜，以陶土塑型、高溫燒製而成，象徵兩市鎮情誼經得起歲月焠鍊。館山市長森正一則致贈蘇澳鎮，是由製作手工盔甲的館山職人山口幸夫精心打造的迷你武士盔甲，象徵彼此情誼堅定不移。締盟活動安排具吉祥寓意的「館山劍舞」表演，表演團體曾獲邀於宜蘭童玩節及國際運動盛事中多次演出，表演者使用日本武士刀，盡顯日本武士道特色。

▲蘇澳鎮長李明哲(左)接受館山市長森正一代表贈送的日本盔甲武士。

館山市長森正一受訪時表示，館山最具魅力之處，在於有綿長的海岸線共有34.3公里，天晴時可於北条海岸遠眺富士山，除了與海為鄰，海產、海洋運動盛行，伏姬牛（和牛）、本地日本萵苣、伊勢龍蝦也是日本首屈一指。館山物產希望透過蘇澳作為窗口，進入台灣，讓更多台灣民眾看見館山之美。而森市長本人，最期待親自造訪蘇澳，參與蘇澳年度運動盛事「蘇花馬拉松」大賽。

蘇澳鎮長李明哲期盼兩市鎮締盟後，能吸引更多館山遊客前來蘇澳，活絡蘇澳觀光、帶動周邊產業，並加強兩地學生透過短期互訪Homestay，進行教育交流。 (照片記者林明益翻攝)