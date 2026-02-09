國際人型機器人賽 台科大林睿杰獲第4名特別賞

（中央社記者許秩維台北9日電）台科大不分系大一學生林睿杰，自國中開始接觸人型機器人相關研究，去年前往日本參加國際人型機器人競賽「Robo-One」榮獲第4名，並獲日本工業零組件大廠頒發特別賞。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，林睿杰由於投入人型機器人領域的時間較早，在實作與競賽導向的學習歷程中，逐步累積機構設計、零組件選用及系統整合等工程能力，其學習模式以實務製作為核心，展現高度產業導向的工程思維。

林睿杰於去年前往日本參加國際人型機器人競賽「Robo-One」並榮獲第4名，同時獲得日本工業零組件大廠Misumi頒發的「Misumi特別賞」，該獎項主要肯定作品在工程設計完整度與產業應用潛力上的表現，這也是林睿杰驗證多年人型機器人實作成果的重要里程碑。

林睿杰表示，在人型機器人研發上，他長期聚焦於競賽實務與性能優化，包含結構配置、穩定度調校及整體完成度提升等面向，並逐步與產業需求接軌，讓他在參與國際賽事時，能將多年累積的實作經驗具體呈現在作品中。

另外，林睿杰也與民間教育機構合作，開設人型機器人軟硬體整合課程，將競賽與製作經驗轉化為教學內容，延續產學連結精神，透過教學與實作並行，結合台科大學習資源與自身多年實務經驗，培育具備實作能力的人型機器人基礎人才，回應當前市場對相關技術人才的需求。

從國中開始接觸機器人的林睿杰提到，學習過程並非一帆風順，也經歷許多瓶頸與挫折，選手時期才明白，最大的對手其實不是站在對面的他人，而是自己如何讓顫抖的雙手穩定下來，如何在壓力下保持冷靜，往往比技術更重要。（編輯：李淑華）1150209