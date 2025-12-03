國際人權日前夕 民團12月6日邀請多名學者剖析「台灣國家不正常」深層結構

台灣國家聯盟、台灣獨立建國聯盟、台灣基進將於本週六（12/6）下午在台大校友會館邀請各領域學者專家共同剖析台灣「國家不正常」的深層原因，並邀請總統府資政進行專題演說。 圖：國家人權博物館提供（資料照）

[Newtalk新聞] 12月10日就是國際人權日，而在當代民主國家中，人權立國的概念、人民主權是現代民主國家的基礎，國家機器是維護人權的功能性存在。然而，在在人權與主權不斷被挑戰的此刻，我們要重新問：沒有住民自決，何來國家主權？沒有國家安全，何來人權保障？為此，台灣國家聯盟、台灣獨立建國聯盟、台灣基進黨將於本週六（12/6）下午在台大校友會館邀請各領域學者專家共同剖析台灣「國家不正常」的深層原因，並展望邁向正常化國家的可能路徑。

這項活動的開始，將先邀請前考試院院長、總統府資政姚嘉文進行專題演說。再來進入兩個主題演說。首先登場是《人權 x 住民自決》，並邀請政大法學院副教授林佳和、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、以及台灣基進黨主席王興煥進行與談，分析他們對於人權與住民自決的關聯及其想法。

接下來登場的主題是《人權 x 國家安全》，邀請前國防大學政戰學院院長余宗基、成大政治系副教授林昕璇、台灣安保協會理事宋承恩進行與談，分析他們對於人權與國家安全為何至關重要因素。講座也期待在這個關鍵時刻，邀請您一起探討人權與主權的交織前進。一起為台灣的未來，打造更清晰強韌的共同體邊界。

主題：台灣國家聯盟論壇 【人權 x 主權：住民自決到國家安全】時間

時間：2025／12／6（六）13:00–17:00

地點：台大校友會館 3A 會議室（台北市中正區濟南路一段2-1號）

主辦：台灣國家聯盟

協辦：台灣獨立建國聯盟、台灣基進

