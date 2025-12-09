國際人權日最暖宣導 警察兔子教幼兒保護自己的身體

MEITU 20251209 120805072

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】在12月10日國際人權日前夕，臺北市政府警察局婦幼警察隊特別至警政署職場互助教保服務中心舉辦兒童人身安全宣導活動，以自製宣導動畫、互動遊戲及警察兔子人偶就幼兒能理解的方式推廣身體自主與安全教育，將人權理念向下扎根。

臺北市婦幼警察隊表示，國際人權日源於「世界人權宣言」的通過，提醒全球重視每個人的尊嚴與自由，其中也包含兒童最基本的身體自主權。幼兒雖然年紀小，但同樣擁有「拒絕不舒服的碰觸」、「可以說不」、「害怕時求救」的權利。提醒各位孩子照顧者可協助孩子建立安全意識，用正確名詞稱呼身體部位，避免用類似「那裡」的含糊詞，並且引導孩子能清楚表達。另外也要明確告知孩子，只要有人要求脫衣服拍照，或是叫孩子保密，這就是危險訊號。

另外婦幼警察隊也指出，在實務處理兒童性侵害案件時，常見加害者利用「這是我們的小秘密」、「不要告訴別人」、「說出去會被罵」等話術引導孩子保持沉默，使受害延遲曝光，甚至讓加害者持續傷害其他孩子。而警方在活動現場播放自製的宣導動畫，告訴孩子，除了必要的醫療照護外，只要感到不舒服的觸碰身體隱私部位，就是犯罪行為。另外為了讓孩子留下更深刻的印象，也帶來與動畫同款的警察兔子人偶現場互動，並示範面對不舒服的碰觸時，表情應嚴肅拒絕，也可找三個以上信任的大人求救，因為加害者也許是自己認識的人，要讓孩子知道不是只有一個可以求救的人。經過實際反覆練習，讓動畫內容從螢幕延伸到真實世界，使幼兒在溫馨安全的環境中建立自我保護能力。

兒童的身心安全受法律明確保障，任何對兒童提出猥褻接觸、要求脫衣、強迫拍攝裸照、以玩樂或教學名義觸碰隱私部位等行為，皆可能違反刑法妨害性自主罪、兒少性剝削防制條例或性騷擾相關法令，最重達十年以上有期徒刑，勿以身試法!另外，臺北市婦幼警察隊呼籲，如見疑似前述犯罪情形，請立即向113、110專線通報，以共同保護兒童免於暴力與侵害。