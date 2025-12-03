國際人脈交流日 商會平台串連

二０二五INW國際人脈交流日十二日將於福爾摩沙遊艇酒店登場，七百多位台南在地和海外的中小企業將齊聚一堂，展現台南的經濟國際實力。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

二０二五ＩＮＷ國際人脈交流日十二日將於福爾摩沙遊艇酒店登場，七百多位中小企業、個人工作室人員及來自東南亞的企業主進行國際交流。活動由國際最大商務引薦組織ＢＮＩ主辦，活動聚焦商會平台串連、跨界協作，期望為台南創造更具國際視野的商務生態；讓台南除以文化和世界交陪，更透過商業，被國際認識。

該組織在二０一八年由執行董事廖英順引進台灣，目前成員約六百人，每週召開一次早餐會，每個人以二十五秒的時間介紹自我和從事的工作、產品，以「付出者收穫」精神，希望透過系統化引薦流程，將人脈轉化為合作成果，透過異業結盟，開拓更多商機；廖英順表示，至今已促成近百億元的成交額，是台南企業循環的重要力量。

此次活動以「台南文化Ｘ國際人脈Ｘ跨界信任」為主軸，展現台南的文化軟實力和產業硬實力，屆時將提供跨界合作媒合、產業展示交流、商務配對與引薦及多產業鏈整合機會等，將台南打造為更具國際競爭力的商務城市。