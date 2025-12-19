國際來台千萬旅客目標 觀光署下修至900萬人

在冷冷的天想到宜蘭，不少人第一直覺就是礁溪溫泉，將腳泡在溫泉裡，全身也跟著暖和。

遊客林先生表示，「泉質好，聽說冷泉它壞了滿可惜的。」

外出旅遊，除了泡湯消除疲勞，不少人更喜歡看看大自然景觀，像是台東鹿野的熱氣球，每年都能吸引各地遊客。

旅行社業者陳富斌說道，「山景海景到處都有，所以這個基本上來講有療癒的功能。」

除了東部地區，在西部地區的台南，擁有豐富的文化和美食特色，也獲得不少旅客青睞。

遊客張先生受訪說：「價錢也都滿便宜的。」

記者訪問，「最主要食物有好吃嗎？」

張先生回應，「 超好吃，夠甜。」

國內有旅遊比價平台針對用戶做國旅調查，發現最吸引大家前往旅遊的縣市，首選是花東，第2名是宜蘭，獲選原因是遼闊自然景觀和放鬆步調。第3名則為台南，以美食和文化聞名。不過，許多用戶也表示，最希望國旅能改善的項目，包含住宿訂價透明度、景點創新與更新，還有景區交通接駁便利性等。

LINE旅遊總監林師歡指出，「國內旅遊大概就只有住宿，這一筆支出會是最大的，也因為這樣子，消費者他自然就會更關注價格支出是不是很合理很透明。」

想提高國旅人數，除了國人，交通部觀光署先前也訂出，希望今年來台國際旅客能達到1000萬人次，後來下修到900萬人次。不過，截至12月15日的最新統計，來台國際旅客才剛突破800萬人次。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰認為，「我們的觀光是進入到，差不多是類似穩定成長的狀況，不會，現在不會大幅成長，可是我們如果能有到每年都以5%到10%這樣來成長的話，這大概是基本盤。」

學者分析，目前來台國際旅客以歐美市場增加比例高，日韓呈現衰退。今年交通部觀光署，在來台國際旅客部分，能否達標900萬人次？觀光業高度關注。

