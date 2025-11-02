國際兒童人權日 嘉義市舉辦「童畫+1 兒權共舞」活動
為迎接11月20日「國際兒童人權日」，嘉義市政府今（2）日上午於嘉義市兒童福利服務中心盛大舉辦114年國際兒童人權日「童畫+1 兒權共舞」活動。副市長林瑞彥代表市長黃敏惠出席，與立法委員王美惠、委員代表、多位議員及兒少代表共同響應兒童權利公約，宣誓守護兒童，共同打造更友善孩子成長的環境。
林瑞彥表示，「兒童權利公約施行法」自103年起施行，今年的國際兒童人權日活動結合嘉義市第七屆兒少代表所策劃的「走讀活動」，由孩子們親自設計互動內容，由孩子們親自設計互動關卡與展示內容，透過海報與影片，分享他們關心的公共議題與行動成果，展現兒少積極參與公共事務的力量。
林瑞彥提到，這座兒童福利服務中心自民國82年落成以來，經歷多次改建與蛻變，為了回應市民對親子空間的需求，市府在改建前訪問了1,000位市民，蒐集各方意見，希望打造出最符合親子需求的友善環境。去年以2,460萬元經費重新整修，秉持孩子優先的理念，希望透過市民的回饋，讓兒童福利服務中心持續進步，成為讓孩子安心成長、家長放心陪伴的幸福空間。
社會處長李思賢表示，今年的國際兒童人權日活動運用嘉義市兒童福利服務中心整建後的「育樂活動室」及「親子時光基地」，辦理闖關活動及親子DIY活動，預計有300組家庭，計800人次共同響應本次活動。
