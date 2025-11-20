國際兒童人權日！國教盟籲：校園直播需尊重兒少權利與保護程序

為避免兒少在數位時代身處影像暴露風險，國教行動聯盟於今日提出訴求，包含建請教育部與地方教育局儘速訂定「校園數位人權保護規範」等作法。（國教盟提供）

今日適逢國際兒童人權日，我國自2014年6月4日制定公布《兒童權利公約施行法》至今已有11年，為避免兒少在數位時代身處影像暴露風險，國教行動聯盟提出訴求，包含建請教育部與地方教育局儘速訂定「校園數位人權保護規範」等，並強化兒少數位人權的法制保障，也呼籲學校與家長共同建立「兒少影像使用原則」，落實表意權與保護並行。

近來發生多起兒少影像未經同意被拍攝，像是知名「公益網紅」賓賓哥於19日於台中市中山國中參與校園活動時，未經校方及家長同意，逕自在校園活動中開啟直播，將現場國中生與校園畫面對外公開，校長當場制止並要求道歉；台北市也有國小在5月發生陸籍直播主未經同意，拍攝學童上下學並上傳網路的案件，即便警方依妨害秘密罪及《兒童及少年福利與權益保障法》送辦，仍舊引發家長強烈不安。

依《兒童權利公約》，兒童享有隱私權與人格尊嚴。《兒童權利公約》第16條明確規定：「兒童的隱私、家庭與名譽不得遭受恣意或非法干預，國家並應提供法律保護。」《兒童權利公約》第19條：「要求各國採取一切適當措施，保護兒童免於各種身心傷害。」未經同意直播、散佈可辨識的兒少影像，無論動機多「善意」或包裝成「公益」，本質上都可能侵害兒少隱私與安全。

國教盟強調，未成年人並非只要「本人說可以」就能任意被拍攝、直播，成年人與學校對兒少有更高的保護義務，必須依兒少最佳利益原則審慎衡量風險，而不是把決定與後果丟給孩子自己承擔。

根據「兒童福利聯盟」最新《2025年兒童福祉調查報告》，台灣兒少心理健康表現、幸福指數皆落後國際平均。調查顯示，高達84.6％的青少年每天使用社群媒體，其中8.7％表示自己或同學曾發生個人性影像外流。

對此國教盟提出三點訴求：

一、建請教育部與地方教育局儘速訂定「校園數位人權保護規範」等，並建立違反規範時的處置流程與校安通報機制，避免學校與家長每次事後「補救」。也建議教育主管機關針對違反校園倫理之外部講師建立通報機制。

二、建請教育部、數位部等相關主管機關強化兒少數位人權的法制保障，並編制教材，教育學生關於肖像權、隱私權及拒絕被拍攝的權利。

三、建請學校與家長共同建立「兒少影像使用原則」，落實表意權與保護並行。

