國際兒童人權日 民團籲正視兒少數位風險

台灣展翅協會秘書長陳逸玲指出，「透過這樣的一個內容，讓兒少大量沉浸在這些很具有高度刺激性，然後很有短的這種碎片化的資訊裡面。其實剛剛有提到，它對兒少的認知發展會有影響，應該在法律裡面要儘快制定兒少個資保護的專章。」

民代與民團倡議，已有美國YouTube、英國TikTok因違反兒童資料保護重罰的案例，而台灣現行制度缺乏平台責任，以及家長分享不受規範、年齡驗證不足等漏洞，呼籲政府研議建立強而有力的兒少數位安全制度。