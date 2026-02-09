國際冠軍刺青師梁凱皓《滲入邊界》中友百貨A棟10樓展出

▲梁凱皓個展《滲入邊界》自即日起至3月2日展出。

【記者 廖美雅／台中 報導】台中中友百貨持續推動藝術與城市文化的多元對話，創意平台首度展出刺青藝術家Chris Liang 梁凱皓個展《滲入邊界》自即日起至3月2日展出，此次共藝術家近年重要創作共27件作品，並帶來甫從東京展出的精彩作品。昨(8)日舉辦開幕茶會，藝術家梁凱皓則說：「這次可以在中友百貨展出非常的興奮，自己是非常開心且感動的，不管是日前在東京的展覽或是中友百貨個展，都覺得是天上掉下來的禮物，這二個邀請都是意想不到的，這個展覽是全新的開始，未來也希望持續以展覽的方式跟大家見面。」

廣告 廣告

▲昨(8)日舉辦開幕茶會大合照。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「中友百貨長期推廣藝術，觸角多元，尤其賦予創意平台挖掘新銳藝術家的獨特意義，本次展出別開生面的刺青創作藝術展，為民眾帶來嶄新的創作觀點。」此外，由藝術家梁凱皓提供作品《滲出的羽跡》於此次展覽中進行義賣，價值新台幣4萬元整，所得義賣金額將全數捐贈給陽光社會福利基金會，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。

▲梁凱皓提供作品《滲出的羽跡》進行義賣，所得義賣金額全數捐贈給陽光社會福利基金會。

《滲入邊界》展覽主題從「皮膚是我們與世界的邊界」出發，延伸刺青進入皮膚後所產生的不可逆狀態。隨著創作形式的轉變，梁凱皓近年逐漸將重心由「刺青作為技術」轉向「身體作為媒介」，其中「人工皮系列」是此次展覽的重要核心，以人工皮、拼貼、立體裝置與繪畫等方式，重新思考皮膚、記憶、身份與自我之間的界線。作品不再直接服務於特定身體，而是回到觀看本身，成為一種關於存在狀態的提問。

梁凱皓自2012年進入刺青產業，多次於國際刺青展中獲得肯定。2016年於荷蘭阿姆斯特丹國際刺青展獲得背部大圖組與東方風格組雙料冠軍，2019年於義大利羅馬國際刺青展再獲黑白大圖組冠軍，並受邀擔任國際刺青展評審。除創作外，亦投入教學與文化推廣，長期於校園與公共場域分享刺青文化，嘗試鬆動社會對刺青的既定想像。（照片／記者廖美雅翻攝）