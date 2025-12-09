國際刑警組織仍拒我參與 外交部嚴正抗議

第93屆「國際刑警組織」(INTERPOL)上月在摩洛哥舉行，外交部今天(9日)表示，INTERPOL持續基於政治考量排除台灣2,300萬人，甚至誆稱台灣是中國的一部分，不僅違反其憲章第三條有關嚴禁採取政治作為的規定，更嚴重損害其確保及增進全球警察機關合作打擊犯罪的宗旨，外交部對此強烈譴責，並表達嚴正抗議及不滿。

外交部表示，儘管INTERPOL主席蠻橫阻撓我國友邦為我執言，但經外交部事前沙盤推演，並與友邦於會期間積極協調，仍促成馬紹爾群島、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、聖露西亞、聖文森、巴拉圭、史瓦帝尼等8個友邦以致函、在大會執言、錄製影片在社群媒體聲援等多元方式為我發聲，確保國際社會及各國與會代表充分了解將台灣納入INTERPOL的必要性。

針對INTERPOL祕書處附和中國的錯誤說法，聲稱1984年INTERPOL大會同意中華人民共和國加入即等同接受台灣為中國的一部分，外交部也立即洽請與會的馬紹爾群島司法、移民暨勞動部長(Wisely Zackhras)及貝里斯警政署副署長(Bartholomew Jones)等人致函INTERPOL秘書長(Valdecy Urquiza)，表達嚴正抗議，並向祕書處人員當面說明立場。

外交部重申，只有台灣的民選政府才能在國際社會及多邊國際組織與機制代表台灣2,300萬人民，中國無權置喙及干預。

外交部認為，國際間支持台灣有意義參與INTERPOL等國際組織的力道與日俱增，包括英國、愛爾蘭、瑞典、歐盟對外事務部等行政部門官員都曾公開支持台灣參與INTERPOL；G7外長與歐盟外交及安全政策高級代表的聯合聲明、美日韓外長會議、澳英部長級諮商的聯合聲明也都重申對台灣國際參與的堅定支持。

外交部強調，唯有納入台灣，才能妥善維護全球治安、有效打擊跨國犯罪，因此呼籲INTERPOL回歸專業中立，堅拒無理的政治干擾，儘速讓台灣完整參與其會議、機制與活動，與所有INTERPOL會員國攜手共創更安全的未來。