國際刑警組織大會摩洛哥登場 法資深警官當選新主席

美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前