國際刑警組織稱「台灣是中國的」！竟拒我國加入 外交部強硬反擊

第 93 屆「國際刑警組織」（The International Criminal Police Organization, INTERPOL）大會今（2025）年11月24日至27日在摩洛哥馬拉喀什舉行，不過，INTERPOL 卻基於政治考量排除台灣2,300萬人，甚至誆稱台灣是中國的一部分，不僅違反其憲章有關嚴禁INTERPOL採取政治作為的規定，更嚴重損害其確保及增進全球警察機關合作打擊犯罪的宗旨。對此，外交部今（9）日強烈譴責，並表達嚴正抗議及不滿。

儘管INTERPOL主席，阿拉伯聯合大公國內政部督察長Ahmed Naser Al-Raisi蠻橫阻撓我國友邦為台灣執言，但經外交部事前縝密的沙盤推演，並與友邦政府及代表團於會期間積極協調，促成馬紹爾群島、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、聖露西亞、聖文森、巴拉圭及史瓦帝尼共8個友邦以致函INTERPOL 主席及秘書長、在大會執言，及錄製影片在社群媒體聲援等多元方式為我國發聲，確保國際社會及各國與會代表充分瞭解將台灣納入INTERPOL必要性。



針對INTERPOL秘書處附和中國的錯誤說法，誆稱1984年INTERPOL大會同意中華人民共和國加入即等同接受台灣為中國的一部分，外交部也立即洽請與會的馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞動部長Wisely Zackhras及貝里斯警政署副署長Bartholomew Jones等人致函INTERPOL秘書長Valdecy Urquiza，表達嚴正抗議，並向秘書處人員當面說明立場。



外交部重申，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，但該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認的事實。



此外，台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化及民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，進而確立行政及立法部門均由台灣人民透過民主程序選出的中華民國政府，對台灣實施有效統治，並且是對外代表台灣的唯一合法政府。因此，只有台灣的民選政府才能在國際社會及多邊國際組織與機制代表台灣2,300萬人民，中國無權置喙及干預。



事實上，在外交部多年努力下，國際間支持台灣有意義參與INTERPOL等國際組織的力道與日俱增，包括英國、愛爾蘭、瑞典及歐盟對外事務部（EEAS）等行政部門官員都曾公開表示支持台灣參與INTERPOL；「7大工業國集團」（G7）外長與歐盟外交及安全政策高級代表的聯合聲明、「美日韓外長會議」及「澳英部長級諮商」的聯合聲明也都重申對台灣國際參與的堅定支持。



各國立法部門也展現對我國的強勁支持力道。美國聯邦眾議院Lance Gooden（R-TX）等 5 位跨黨派眾議員共同在眾院提出「支持台灣參與 INTERPOL 法案」（Taiwan Interpol Endorsement and Inclusion Act），要求國務卿就協助台灣參與 INTERPOL 制定策略並向國會提交報告；美國超過 30 個州的參眾議會也通過友我決議。

另英國、愛爾蘭、義大利、瑞典、捷克、巴西、韓國、以色列等國國會，以及西班牙、丹麥及墨西哥的「福爾摩沙俱樂部」及荷蘭的「對中政策跨國聯盟」（IPAC）共同主席 Jan Paternotte，也以通過友我決議或致函 INTERPOL 主席及秘書長等方式，表達對我國參與INTERPOL的支持。



在國際文宣部分，內政部警政署刑事警察局長周幼偉的「即時情資交流，共同打擊跨境犯罪」專文、外館投書及館長受訪，獲得美國、歐盟、韓國、以色列、義大利、西班牙、海地、阿根廷、秘魯、日本、波蘭及拉脫維亞等多國主流媒體刊登，共計270篇；內政部警政署刑事警察局製作的推案影片「台灣一起拼，世界更安全」在外交部及外館臉書、X、IG 及Threads等新媒體平台所獲曝光數則逾84.1萬人次。



最後，外交部強調，唯有納入台灣，才能妥善維護全球治安、有效打擊跨國犯罪。外交部呼籲 INTERPOL 回歸專業中立，堅拒無理的政治干擾，儘速讓台灣完整參與其會議、機制與活動，與所有INTERPOL會員國攜手共創更安全的未來。

