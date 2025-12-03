國際創投來台交流 翁啟惠：生醫創新需深化全球合作

（中央社記者何秀玲台北3日電）MEDTEX亞洲醫療科技創新論壇登場，吸引歐美與以色列6大國際級創投來台交流，展示全球生醫創新的最新方向。生策會長翁啟惠表示，台灣具備強大的醫療與科技基礎，但若要讓本土創新走向全球，仍須與國際人才、技術與長期資本深度合作。

亞洲醫療科技創新論壇由生策會、生策中心與永明生技投資共同舉辦，翁啟惠今天致詞表示，台灣不僅是全球半導體供應鏈的核心，同時擁有優秀的醫療專業、工程人才與科學研究基礎，亞洲醫療科技創新論壇是將世界成熟技術與重要資金引入台灣的平台。

他呼籲，台灣應持續與全球人才、技術及資本合作，將更好醫療技術與發明帶給全世界。

本次論壇吸引Novo Holdings、Insight Partners、Illumina Ventures、aMoon Fund、Playground Global、Ascenta Capital等歐美及以色列的國際級創投機構，攜旗下10項投資項目與台灣交流。

另外，永明生技投資董事楊泮池也分享永明投資布局，包括可大幅壓縮前期新藥開發時程的美國AI新藥平台Iambic；台灣方面則有以光標靶儀進行蛋白捕捉並協助標靶鑑定的新析生技（Syncell），主攻全合成皂苷疫苗佐劑、可應用於抗感染與腫瘤疫苗的優億生技（ImmunAdd），以及以臍帶血細胞治療站上國際舞台的永笙生技（StemCyte）。

他說，在全球細胞治療市場加速擴張下，永笙憑藉其取得美國FDA細胞治療藥證，逾2300移植案例數比同業更高，並擁有3.6萬公庫血資源，競爭力領先全球，受在場國內外資金關注。（編輯：張良知）1141203