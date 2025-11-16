國際力挺再＋1！IPAC 裴倫德轉發台派插畫聲援沈伯洋

跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）也在15日公開聲援沈伯洋。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 中國近日以「涉嫌分裂國家」等罪名，對民進黨立委沈伯洋嗆聲「全球通緝」，引發國際社會強烈反彈。繼美國、德國與國際刑警組織先後否定中方主張後，跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）也在昨（15）日公開聲援，重申全球民主陣營與台灣站在一起。

裴倫德於 X 與 Threads 同步貼出圖文作家「台派寶寶bb」的兩張作品，一幅是 Q 版沈伯洋緊抱「迷你台灣」，另一幅則描繪他被各年齡層的支持者環繞。兩張圖都以英文寫著：「勇敢的台灣人，我們一起守護我們的國家、守護自由民主的價值，守護為台灣挺身而出的人。」

除了轉發插畫，裴倫德還在貼文加上「舉起拳頭」Emoji。這個符號自 20 世紀以來就常被用於勞工運動、民主運動，象徵團結、抵抗壓迫，也代表對弱勢與被追捕者的堅定支持。這次出現在貼文中，等同明確表態：民主國家不會接受任何政治性通緝的恐嚇。

沈伯洋也在貼文底下回應，感謝裴倫德的聲援，並寫下「團結至關重要（Solidarity matters）」。

