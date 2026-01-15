國際動漫展祭出「張文條款」 防毒面具等COSPLAY不得入場

台北國際動漫節主辦單位規定，凡是Cosplay涉及「張文裝扮」條件者，不得入場。示意圖。（取自freepik）



去年12月18日 ，兇手張文在北捷、中山商圈發動隨機殺人，造成4死11傷，北捷隨後制定「張文條款」，規定配戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝備，或穿著具有恐攻、武裝的旅客可拒載。台北國際動漫節主辦單位今天（15日）公布規定，也配合北捷規定，凡是Cosplay涉及「張文裝扮」條件者，經判斷會引發其他人恐慌者，不得入場。

2026台北國際動漫節將於2月5日至9日，每天上午10點至下午6時於台北南港展覽館一館進行，屆時將湧入大批Cosplay愛好者。主辦方中華動漫出版協進會今天在臉書公告，在北捷隨機殺人案發生後，為了讓民眾安心觀展，參考北捷增訂入場規定，有關武裝裝扮者，經判定影響維安疑慮，就會被直接請離現場。另外，有民眾反應過度裸露問題，也一併加入Cosplay服儀指引中，現場也會與警局配合，加派巡邏維安。

廣告 廣告

主辦單位制定的服裝儀容規定，包括禁止過度暴露，例如不穿著內衣或露出性器官；其次若無正常理由，例如非醫療、工作或防疫需求而佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等，導致無法辨識五官特徵，經判斷有影響秩序或造成他人恐慌，就會限制入場。

此外，在道具使用上也有限制，參加活動的民眾不能攜帶過度擬真的槍械、刀劍等可能造成安全疑慮的道具，且大型或尖銳道具，移動時須拆解，確保不影響動線與他人安全。（責任編輯：殷偵維）

（熱門點閱：北捷增訂「張文條款」 配戴防毒面具、武裝穿著可拒載）