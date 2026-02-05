國際動漫展開幕 因應張文事件 維安升級

生活中心／綜合報導

一年一度的台北國際動漫展，今天盛大登場，還沒開幕就有上萬人場外報到，有動漫迷昨天（4）晚間九點就來排隊，還搶不到頭香。而今年買氣最夯的，當然還是福袋跟漫畫！不過要前往的民眾，要特別留意了，因為"張文事件"，主辦單位維安升級，對cosplay裝扮，禁止戴防毒面具、過度擬真刀槍入場。

展場工作人員：「把握機會活動第一天，要搶要快要搶要快喔。」

大聲公全力呼喊，限量福袋，要買要快！一年一度動漫展，盛大開美味，有多夯？前一天吃完晚餐就來排隊，竟然還搶不到頭香。

廣告 廣告

動漫迷：「晚上九點（來排隊），睡覺一起來就（排成）這樣，（來排隊）為了進去不要再排隊。」

動漫迷：「今天（5）早上五點到這裡，（從）基隆（來），因為電玩展已經有目共睹了，四點就已經有人在排隊了。」

動漫展來了文化幣加持 業績約可成長1至2成

時間一到，動漫迷衝進場，為了就是能搶到限量福袋（圖／民視新聞）





超過上萬動漫迷還沒開門就來了！時間一到，都用衝的進場，為了就是能搶到限量福袋！木棉花準備好6款福袋，其中以葬送的芙莉蓮，買氣最夯。業者預估，文化幣加持，業績可以成長1-2成。而台灣角川則有600有找，高CP值福袋，每人限購五個。羚邦梭哈，一次10個動漫IP、10款福袋，五天限量一萬份，剛結局的我的英雄學院，人氣最高。

羚邦內容行銷及公關副理林家宏：「我們今年攤位比去年更大了，因為去年確實是生意太好，（福袋）CP值最高，大概都是打了八折以上的東西。」

麗嬰國際產品經理林潔安：「二次元或是動畫等等之類的，或是偶像這些，這些情緒價值總是給我們，帶來很多的就是慰藉。」

動漫展來了文化幣加持 業績約可成長1至2成

動漫展可謂一年一度動漫迷盛會，不少民眾盛裝打扮入場（圖／民視新聞）





動漫展可謂一年一度動漫迷盛會，不少民眾盛裝打扮入場。但先前的張文事件，也讓主辦維安再升級，禁止無正當理由配戴防毒面具，過度擬真的槍械、刀劍，也可能被攔阻。

動漫迷：「這是對其他人一種保護，因為像這邊人擠人，可能會有誤傷的情況，（規定）也是算還可以的。」動漫迷：「（刀子）是現場買的，因為它是木頭的，所以也不會（危險），而且它刀面做得比較好，不會有劃傷的那種風險。」

一連五天的動漫展，雖然在過年前舉辦，壓歲錢還沒到位，但買氣絲毫不受阻，面對動漫迷瘋狂，業者也樂的搶賺商機。

原文出處：動漫展來了文化幣加持 業績約可成長1至2成

更多民視新聞報導

史上最貴馬年套幣買氣旺！臨櫃開賣不到2小時搶購一空

旅日必買「1小物」！連「木村拓哉」也入坑

貓經濟崛起! 超商打造萌貓主題店鋪 推限量周邊

