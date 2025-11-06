國際博物館協會杜拜年會ICOM 讓世界看見臺灣文化實力
臺灣的美、臺灣的文化軟實力，要讓全世界知道！中華民國博物館學會攜手文化部、教育部、國立故宮博物院、國立歷史博物館、原住民族委員會及客家委員會，以「流動的未來・多元共融的博物之島」為策展主軸，將參與2025 年 11 月11 日至 17 日在杜拜舉行的國際博物館協會（ICOM，International Council of Museums）年會，主辦單位博物館學會特別在5日下午於國立歷史博物館舉行行前記者會。
這場記者會在來自屏東縣瑪家鄉娜麓灣樂舞劇團表演的＜拉拉伊（Lalai)＞歌聲中揭開序幕，對排灣族人來說，Lalai是一首表示歡迎和歡慶的歌曲，代表族人一起唱歌跳舞、同歡齊樂。而娜麓灣樂舞劇團的成員們，也將於杜拜時間11月12日下午13:30，在ICOM國際博物館協會年會臺灣展開幕時演出，他們將以天籟的歌聲與渾厚的文化底蘊，讓世界看到臺灣原住民的獨特文化魅力。
文化部常務次長徐宜君在行前記者會致詞時表示，臺灣從2004年開始參加ICOM大會，三年一次的ICOM大會對臺灣來說非常重要，是展現臺灣與國際交流非常重要的一個場合，尤其這次臺灣有30篇論文即將要發表，還有非常多博物館專家爭取專業博物館的理事，讓臺灣透過這樣的國際場合，展現臺灣文化的實力，特別是臺灣文化的成績不能單靠一個部會單打獨鬥，所以包括故宮、原民會、客委會，還有很多國際的館所跟民間的館所，集合大家的力量一同參與，她特別謝謝臺灣博物館學會，透過這次的展覽不僅呼應大會的主題「青年、創新科技以及無形資產」，也跟世界介紹臺灣豐富的文化與動人的故事，文化部希望可以持續透過這些國際場合，把臺灣非常好的文化實力展現給國際。
而中華民國博物館學會理事長洪世佑也強調，參加ICOM大會對臺灣來說，是非常難得的國際參與機會，透過爭取ICOM專業委員會(International Committee)的理事席次，也增加臺灣在國際博物館組織的曝光及交流機會，甚至爭取專委會在臺灣來舉辦年會，他也提到，從新冠疫情之後從實際的選舉改成網路票選，各專業委員會的選舉結果陸續開票，選出後新舊任的理事交接，更有利於各專業委員會的銜接，這兩天已傳來有兩位臺灣的代表當選理事，相信陸續還會傳來更多的好消息。這次在杜拜的年會，中華民國博物館學會也將補助國內博物館專業人員、專家學者與研究生，發表約30篇專業的論文，促進國際學術交流。
除了補助論文發表和參選理事選舉外，中華民國博物館博物館學會還策畫為期三天的展覽，以「流動的未來．多元共融的博物之島」為策展理念，搭配今年ICOM的主題，在快速變遷的社會中展望博物館的未來。由於許多世界博物館界的專家們將會在杜拜切磋交流，學會會將臺灣博物館多元發展的狀況介紹給國際，特別是在臺灣外交的困境之中，透過專業的學術文化交流把臺灣介紹給全世界。
昨（5日）的行前記者會也公布了這次參展充滿文化意涵的主視覺：以山川步道與花朵綻放為意象，象徵臺灣博物館在自然風貌孕育中，如花海般多元百盛，展現創新、包容、韌性的島嶼新氣象。
本屆臺灣展區設計將聚焦「無形文化資產的保存」、「青年力量」與「新興科技的崛起」三大主題，透過AI 科技、數位策展結合人文藝術概念，將科技創新與文化底蘊交織，開啟無牆的文化未來，並呈現臺灣博物館在多元共融與世代對話中的實踐成果，象徵「博物之島」兼容創新與人文精神的文化意念，本次特別導入 AI 導覽機並創造專屬導覽員「貝兒」～一隻可愛的臺灣黑熊佩帶山櫻花的頭飾，展現臺灣旺盛的生命力，並透過智慧語音辨識與多國語言即時回應技術，讓來自不同國家的參觀者能以母語與臺灣館展覽直接互動，不需透過翻譯或輸入，即可獲得臺灣展覽的導覽與解說資訊，參觀者更可透過 QR Code 掃描，直接進入「臺灣雲端博物館」平台，一覽臺灣館的所有展出內容與延伸資料，臺灣在杜拜打造了一座真正跨越語言與地域界限的「雲端博物之島」。
中華民國博物館學會表示，臺灣館以「流動的未來」為名，意指文化的傳承並非靜態保存，而是一種持續流動、融合與再生的過程；「多元共融」則呼應臺灣社會的文化特質，從原住民族文化、客家工藝到青年策展與數位科技，皆反映出多層次的文化交織與創新力量。此次杜拜大會的展出，除了向國際展示臺灣博物館界在文化平權與永續發展的努力，也藉此促進國際交流合作，讓臺灣經驗成為全球文博社群對話中重要的一環。
除了屏東縣瑪家鄉的娜麓灣樂舞劇團的表演，苗栗縣傳統工藝保存者-藺草編織工藝師呂錦霞老師，也將於杜拜會場上展現快要失傳的藺編技巧，帶領各國來賓體驗臺灣獨有的藺草編織，透過手作認識來自臺灣的工藝之美。
中華民國博物館學會自 2004 年起，已連續七屆參與每三年一度的國際博物館協會年會，期盼透過這樣的國際博物館界盛會，讓世界看見臺灣。
