國際博物館委員會報喜 我國2代表當選理事

▲中華民國博物館學會、文化部、教育部等單位領軍下組成臺灣代表團在發表會啟動儀式中，宣示將以「博物之島」兼容創新與人文精神的文化氣象，展現臺灣在博物館領域面向未來。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 三年一度的國際博物館協會年會下周即將再度杜拜登場，台灣展區以「無形文化資產的保存」、「青年力量」與「新興科技的崛起」為主題。中華民國博物館學會理事長洪世佑報喜，協會專業委員會已經有兩位台灣代表當選理事，有望增加台灣在國際博物館組織的曝光及交流機會。

中華民國博物館學會攜手文化部、教育部、國立故宮博物院、國立歷史博物館、原住民族委員會及客家委員會，以「流動的未來・多元共融的博物之島」為策展主軸，參加與11月11日至17日在杜拜舉行的國際博物館協會（ICOM）年會，昨舉辦行前記者會。

文化部常務次長徐宜君表示，台灣從2004年開始參加ICOM大會，是展現台灣與國際交流非常重要的一個場合。這次台灣有30篇論文即將要發表，還有非常多博物館專家爭取專業博物館的理事，透過機會展現台灣文化的實力，而文化成績不能單靠一個部會單打獨鬥，故宮、原民會、客委會，還有很多國際的館所跟民間的館所，都集合力量一同參與。

洪世佑指出，參加ICOM大會對台灣來說，是非常難得的國際參與機會，透過爭取ICOM專業委員會的理事席次，增加台灣在國際博物館組織的曝光及交流機會，甚至爭取專委會在台灣來舉辦年會，他也戳，從新冠疫情之後從實際的選舉改成網路票選，選舉更為競爭，各專業委員會的選舉結果陸續開票，選出後新舊任的理事交接，已有兩位台灣的代表當選理事，相信陸續還會傳來更多的好消息。

中華民國博物館已連續七屆參與每三年一度的國際博物館協會年會。本次展覽特別導入AI導覽機並創造專屬導覽員「貝兒」，是一隻可愛的台灣黑熊佩帶山櫻花的頭飾，可以透過智慧語音辨識與多國語言即時回應技術，讓來自不同國家的參觀者能以母語接互動，不需透過翻譯或輸入，即可獲得導覽與解說資訊，參觀者更可透過QR Code掃描，直接進入「台灣雲端博物館」平台，一覽台灣館的所有展出內容與延伸資料。

