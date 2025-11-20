國際原子能總署通過決議 要求伊朗配合核查

聯合國核監督機構「國際原子能總署」(IAEA)今天(20日)通過決議，要求伊朗立即告知其國內的核子計畫現況並提供查核權限。

今年6月中旬，以色列與伊朗爆發12日戰爭，美國隨後也加入戰局，對伊朗核設施進行轟炸。

從那之後，國際原子能總署派人檢查了伊朗境內大多數核設施，但未獲准進入遭攻擊的福爾多(Fordo)、納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Isfahan)進行核查。

這項由美國、英國、法國和德國提出的決議案以19票贊成、3票反對、12票棄權通過。提案4國發表聯合聲明強調，伊朗「必須立即解決其核保障監督(safeguards)問題」，並與國際原子能總署合作，讓該機構履行職責，以重建信任。

聯合國在1968年訂立「核不擴散條約」(NPT)，以遏制核武器擴散。伊朗於1970年正式成為締約國，須遵守其中的「保障監督協定」(Safeguards Agreement)。

在伊朗核設施遭到轟炸前，國際原子能總署估計，伊朗擁有440公斤、濃縮純度高達60%的鈾，接近製造核武的90%濃度，且足以生產10枚核彈。

針對今天這項決議，伊朗駐國際原子能總署大使納加菲(Reza Najafi)對記者表示，此舉恐怕將帶來後果，但他沒有進一步說明。