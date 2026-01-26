國際原料持續上漲 豐興型鋼大漲500元
由於國際廢鋼、小鋼胚半成品等原料行情持續走揚,且豐興棒線產品接單好轉,受此激勵,26日開出的本週盤價決定,調漲廢鋼、型鋼產品價格,每公噸依序漲200元和500元,其中型鋼終結13週平盤,至於鋼筋則維持平盤。
對於本週盤價,豐興表示,主要是國際原料價格續漲,且小鋼胚原料短缺,導致鋼廠原料成本推升,加上型鋼已有一段時間沒調價了,所以有必要適度補漲價格,以貼近市場行情。
豐興上週受到國際鋼胚短缺,價格走強,率先調漲鋼筋價格,每公噸漲200元,其它產品按兵不動。
豐興26日開出本週盤價,會中決定,本週國内廢鋼基價每公噸上漲200元,鋼筋基價維持平盤,但型鋼產品基價每公噸大漲500元,終結13週平盤。
國際原料行情部份,豐興表示,美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週上漲2美元,由每公噸315美元漲到317美元，且美國貨櫃廢鋼本週也上漲4美元,由每公噸308美元漲至312美元，但澳洲鐵礦砂上週由每公噸106.55美元,逆勢下跌至每公噸105.4美元。
豐興調整價格後,本週廢鋼每公噸牌價為8,600元,鋼筋每公噸牌價維持16,600元,型鋼每公噸牌價為23,500元。
