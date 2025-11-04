國際參與再創新高、全球內容交易熱力全開！ 2025TCCF盛大開展！

【記者蔡富丞/綜合報導】亞洲最受矚目的內容產業盛會——「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」今（4）日於南港展覽館二館隆重揭幕！今年 TCCF 不僅國際參與度再創新高，提案獎金規模也大幅升級，象徵 TCCF 成為全球矚目且有助交易的內容市場展會。開幕式中包含文化部長李遠、文策院董事長王時思、院長王敏惠、駐台北土耳其貿易辦事處代表柯睿、智利商務辦事處處長史密特等共同出席。眾人齊聲高喊「Action！」並按下象徵啟動的場記版，全場燈光瞬間亮起、掌聲雷動，宣告 2025 TCCF 正式啟動，一場串連亞洲與世界的內容市場展，就此展開！

開幕式也雲集了來自世界各地的國內外影視專業、公協會代表、電視台、科技業與跨域創新產業代表，熱烈氛圍點燃全場！包含法國國家影視中心（CNC）主席布魯埃爾 （Gaëtan Bruel）、菲律賓電影發展委員會主席 Jose Javier Reyes 等國際影視與平台產業代表，還有擔綱論壇講者的《黑白大廚》PD 金銀芝等親臨現場，現場交流踴躍，展現國際內容產業齊聚臺灣的盛況。

文化部長李遠致詞時特別提到他 9 月時在法國，與法國國家電影與動畫中心（CNC）主席布魯埃爾會面時，布魯埃爾特別提到，臺灣作為影像大國，也擁有最先進的科技，在亞洲XR領域，「臺灣一定是法國合作的首選」，布魯埃爾更是實踐當時會面的承諾，帶著逾80個業者來到臺灣。李遠表示，臺灣因為科技被世界看見，近年更隨著6年前成立文策院，並將臺灣文化內容作為「國家戰略產業」，不僅讓影視產業市場逐漸復甦，更有機會讓臺灣文化內容走向國際。李遠期許，藉由文策院及TCCF大會，臺灣文化內容應該朝「跨域、跨科技、跨國際」方向繼續前進，帶著臺灣包含影視在內的文化內容，找到更多國際的朋友成為盟友，一起實現夢想、一起走向國際。

文策院董事長王時思表示，全球內容產業正快速轉型，觀眾走向多平台、個人化體驗，帶動沉浸式與互動內容興起。文化科技與 IP 極大化亦成為核心動能，讓好故事跨越影視、遊戲與音樂，開創更多合作機會。邁入第 6 年的 TCCF，正是促進全球業者共創的平台，也成為國際內容產業矚目的焦點。接下來幾天，讓我們一起讓世界看見臺灣創作的實力與能量，透過提案、洽商、論壇，激盪更多國際合作與商機。

也因 TCCF 越來越受到全球市場關注，今年展會規模再創新高。提案專場（PITCHING )部份，吸引來自 44 國、超過 700 件企畫案投件，邀集 41 個獎項，獎金破千萬、高達 1,010 萬元新臺幣，創下新紀錄！不僅刷新歷屆紀錄，也使 TCCF 成為亞洲規模最大的公開提案大會；在市場展（MARKET）部分，匯聚全球 118 家機構共 112 個展位，其中法國再次設立國家館，韓國除首度設立國家館，韓國文化產業振興院（KOCCA）更首度率團來臺參展，顯宜見臺灣內容產業在亞洲內容市場的高度影響力與國際重視程度；「FORUM 國際論壇」集結超過 25 位專家進行 12 場專講與對談，美國影藝學院首位華裔主席、艾美獎與金球獎製片人楊燕子更擔綱壓軸講者！

「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」自即日起至 11 月 7 日於南港展覽館二館舉辦，期間將舉行提案大會、論壇、市場展及多場創意內容活動，邀請全球業界共襄盛舉，探索內容產業的無限可能。