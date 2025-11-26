國際友人都來台中了！盧秀燕接待德國在台協會處長 強調「德不孤，必有鄰」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

繼AIT處長谷立言日前率團拜會台中市府，德國在台協會處長狄嘉信昨日也前往台中拜會，並由台中市長盧秀燕親自接待。雙方喝著台中特產珍珠奶茶，針對兩地經貿、教育、政治、文化產業、全球政經情勢等議題熱絡交流，盧秀燕強調「德不孤，必有鄰」，台德雙方具有相同的價值觀與信念，期盼未來能與德國拓展更多面向合作與交流。

盧秀燕強調「德不孤，必有鄰」，台德雙方具有相同的價值觀與信念，期盼未來能與德國拓展更多面向合作與交流。（圖／台中市府）

盧秀燕提到，台中有精密機械、半導體、航太、自行車等9大產業業者匯聚，因應關稅匯率雙重衝擊，市府今年首波補助中市產業公會，協助業者赴德國參加「2025年德國歐洲自行車展」、「2025年德國漢諾威工具機展」等會展，深化與國際重要經貿夥伴合作關係，自行車公會接受市府的補助，前往德國參展爭取商機，成功拿下了250萬美元訂單，是台中與德國經貿往來很成功的範例。

廣告 廣告

盧秀燕也說，德國是我國在歐洲最大及全球第8大貿易夥伴、第10大出口市場與第6大進口來源，感謝近年很多德國企業加碼投資台中，雙方有很緊密的貿易關係與互動。台中是台灣中部經貿樞紐，很多德國企業在台中有很好發展，面對近年變動劇烈的國際經貿情勢，期望雙方能共同開創更多合作機會。

狄嘉信則表示，期盼能夠與台中推動多面向的合作，包含科技、學術、文化等，並希望引介德國訪團前來台中參訪。盧秀燕對此表示非常歡迎，台中擁有17所大專院校，同時也是半導體、精密科技重要據點，雙方可合作推動大學人才的培訓與交流；在文化方面，台中也有深厚的文化底蘊及文創團隊，一定能激發出許多令人驚喜的創意亮點。

盧秀燕強調，她與市政團隊努力讓世界看見台中，身為一位領導者，努力讓自己的國家、城市更好、更安全，經濟發展更加蓬勃、社會更加進步。台中近期也吸引許多外國駐台代表處或使館前來合辦活動，包含「2025寶萊塢舞蹈大賽暨印度排燈節」、「泰國國慶晚會」、「2025菲律賓聖誕節」等，盧秀燕表示，歡迎德國在台協會前來台中舉辦相關活動或推動各項交流。



更多FTNN新聞網報導

台中梧棲爆非洲豬瘟 盧秀燕緊急拆彈：全面檢查逾5.8萬頭豬健康狀況無虞

補助超收還說沒錢？蔣萬安、盧秀燕遭點名：政治巨嬰是在哭喔

錢被中央卡住！盧秀燕宣布通過明年度近2千億總預算 卻陷入「史無前例」狀況

