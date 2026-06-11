國際友誼深耕！基隆13校攜手美生交流

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基隆市政府推動境外教育團體來台交流補助計畫，由中正國小領軍結合全市十三所學校與美國高博文教基金會攜手合作辦理跨文化體驗。（基隆市政府提供）

（另開新視窗）

記者楊耀華／基隆報導

為深化國際教育連結，基隆市政府推動「境外教育團體來臺交流補助計畫」，鼓勵各校推動國際交流，今年六月七日至十三日由基隆市中正國小領軍，結合暖江國小、中正國中、深美國小、八斗國小、建德國小、暖暖國小、中興國小、碇內國中、成功國中、安樂高中、暖暖高中、二信高中等十三所學校，與美國高博文教基金會攜手合作辦理跨文化體驗，落實國際教育並提升學子全球視野。

此次交流不僅是單向的參訪，更是一場深度的跨文化學習體驗，共有來自美國多所高中的 四十位交流學生抵達基隆，透過「入班共學」及「文化交流分享」等形式，深入參與各校的校園生活，交流內容涵蓋生活體驗與課程學習，並安排學生進行家鄉特色介紹及文化闖關活動，讓台灣學生在真實的語用情境中，建立跨文化溝通的自信與能力。

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中正國小校長李欣蓉表示，這次參與的夥伴學校自一一四年九月起，即透過線上共學展開一系列的共學交流，學生分享臺灣美國的文化節慶、校園生活，達成文化交流也幫助學生活用英語學習成果。除了學校端的教學協作，更透過寄宿家庭的安排，讓國際交流落實於日常生活中，夥伴學校透過多次線上工作會議確認行程與生活細節，不僅促進國際學生對台灣文化的理解，更為未來長期的國際友誼網路打下穩固基礎 。

教育處長徐嬿立指出，此次跨校合作不僅展現基隆教育的整體動能，讓學生在與不同文化群體合作的過程中，培養解決全球問題的態度。活動期間，除了各校的校內交流，更安排跨校相見歡及分享會，為這段共學旅程畫下完美的句點。